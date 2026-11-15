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Čech vyhlásil vlastní stát na území, které nikdo nechtěl. Po měsíci ho zatkla policie

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Dennívýzva
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V historii bylo nepsaným pravidlem, že když jste přišli na území nikoho, mohli jste ho zabrat. Aneb kdo dřív přijde, ten dřív mele. V moderní době už takových oblastí na světě moc nezbývá. Český podnikatel Vít Jedlička se domníval, že jednu přesto objevil. Vyhlášení vlastního státu mu však hladce neprošlo.
Čech vyhlásil vlastní stát na území, které nikdo nechtěl. Po měsíci ho zatkla policie

Čech vyhlásil vlastní stát na území, které nikdo nechtěl. Po měsíci ho zatkla policie

Zdroj: Liberalistene Norge – Liberalistene på Eldorado, CC BY 2.0, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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