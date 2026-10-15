Čech po fraktuře lebky nedokázal říct ani své jméno. Po návratu přiznal, co mu helma vzala a co mu dala

Sobota 14. října 2006, Madejski Stadium, první minuta zápasu Readingu s Chelsea. Čech vyráží po míči, Stephen Hunt dobíhá a jeho koleno trefí brankáře do hlavy. Rozhodčí Mike Riley nepíská nic, co by stálo za vyloučení. Pro Čecha ale v tu chvíli začíná nejtěžší zápas kariéry, který nemohl odchytat sám. Vyhrál ho a z nouzové pomůcky, kterou si pak nasadil, udělal symbol. Černou helmu si dnes fanoušci vybaví stejně snadno jako jeho zákroky. Není to jen kus vybavení. Je to připomínka, jak blízko měl tehdy čtyřiadvacetiletý gólman ke konci.
Zranění, které mohlo skončit tragicky
Lékaři u Čecha diagnostikovali impresivní frakturu lebky. Dobová zpráva ČTK mluvila o vpáčeném kusu kosti, Guardian popsal, že úlomky směřovaly k mozku. U takového poranění hrozí poškození cév, otok mozku, epileptické záchvaty i smrt. Následoval převoz do Oxfordu a urgentní operace. Chelsea později shrnula výsledek: do lebky mu vložili dvě kovové destičky a jeho život byl podle klubu „na vážkách“.
Nejzvláštnější kapitola přišla po probuzení. Lékař se ho opakovaně ptal, kde je, kolik je hodin a co se stalo. Čech odpověď slyšel a za chvíli ji zapomněl. Pak znovu. A znovu. Podle jeho vlastní vzpomínky ve sloupku pro Chelsea FC k patnáctému výročí trvalo zhruba tři dny, než si jednoduché informace dokázal udržet v hlavě. Samotný střet s Huntem si nepamatuje dodnes.
Právě tahle díra v paměti mu paradoxně pomohla. V prosinci 2006 Guardianu řekl, že nechápe, jak by se mohl bát něčeho, co si nepamatuje. Zároveň ale přiznal, že si v hlavě musel připravit i variantu, že už chytat nebude. Nikdo mu totiž nedokázal slíbit, že se vrátí.
Návrat po 98 dnech
V prosinci se počítalo s tím, že by mohl nastoupit mezi polovinou února a polovinou března. Čech ten odhad překonal. Lebeční kost se podle jeho slov z rozhovoru pro magazín Element z ledna 2026 konsoliduje minimálně dvanáct týdnů. Jakmile lékaři dali zelenou, absolvoval jediný týmový trénink a v sobotu chytal.
Šlo o sobotu 20. ledna 2007 a místem byl Anfield. Chelsea prohrála s Liverpoolem 0:2, výsledek ale byl vedlejší. „Na zranění jsem během zápasu ani jednou nemyslel,“ řekl po utkání. V tréninku předtím šel podle klubu záměrně do zákroků pod nohy hráčů, jako by si potřeboval dokázat, že se nic nezměnilo.
Čísla, která následovala, mluví jasně. Osm ligových čistých kont v řadě a ocenění pro nejlepšího hráče Premier League za březen 2007. Na brankáře, který o pár měsíců dřív nedokázal udržet v hlavě odpověď na otázku, kolik je hodin, jde podle nás o jeden z nejpozoruhodnějších návratů v historii anglického fotbalu.
Z dlouhodobého pohledu je ještě výmluvnější reprezentační bilance. Čtyři dny před úrazem chytal v kvalifikaci proti Irsku (1:1). Podle profilu FAČR má za národní tým rekordních 124 startů. Na konci roku 2006 jich měl 48, všechny ještě před Readingem. Z rozpisu jsme dopočítali, že po zranění přidal dalších 76 zápasů. Většinu své rekordní reprezentační kariéry tedy odchytal v helmě.
Helma: hlava v sušičce i jízdenka zpět
Ochranná přilba vycházela z ragbyových modelů, Čech ji ale musel přizpůsobit fotbalu. V rozhovoru pro Radiožurnál v roce 2007 popisoval úpravu přední části: materiál na čele měl být co nejjednotnější, aby šlo míč odhlavičkovat.
Komfort mu helma vzala. Při návratu do plného stadionu vnímal hluk úplně jinak. „Hlava jako v sušičce,“ vzpomínal později pro O2 TV Sport. První dva zápasy ho to podle jeho slov omezovalo, pak si zvykl. Naopak tvrzení, že by mu helma zhoršovala periferní vidění, v otevřených zdrojích doložené není. Když později kvůli zlomenině nosu chytal i s obličejovou maskou, tvrdil, že otvory pro oči byly udělané na maximum a při chytání ho nijak neomezovaly.
Pak přišel kuriózní spor. První helmu vyrobila novozélandská firma Canterbury, jenže klubovým dodavatelem Chelsea byl Adidas. Ten podle tehdejší zprávy ČTK uvedl, že Čech může dočasně chytat v přilbě konkurence, zatímco on s klubem, lékařem a samotným brankářem vyvíjí vlastní verzi. Zdravotní pomůcka se tak na pár týdnů stala i předmětem obchodního přetahování.
Co helma Čechovi dala, řekl on sám nejpřesněji. V roce 2023 v pořadu Seznam Zpráv přiznal, že kdyby helma neexistovala nebo ji nešlo upravit pro zápas, možná by fotbal hrát nemohl. Komfort za kariéru. Ten obchod by podle nás uzavřel každý.
A model se ujal. Přilbu po zranění hlavy později nosili i další hráči, z českých třeba brankář Ondřej Kolář, který po střetu v zápase s Rangers nastupoval s helmou i maskou.
Co se změnilo v Premier League
Čechův případ neměl dopad jen na něj. Po zranění se ukázalo, že zdravotní zajištění zápasů nebylo na takovou situaci připravené. Premier League proto zpřísnila pravidla: každý klub musí mít na lavičce lékaře, u hřiště minimálně dva záchranáře a na stadionu sanitku vyhrazenou pro hráče. Guardian v roce 2012 tyto změny výslovně spojil s Readingem.
Ochrana hlavy zůstává živým tématem dodnes. Podle principů rozhodování pro sezonu 2025/26, které zveřejnila Premier League, má rozhodčí při podezření na zranění hlavy okamžitě přivolat lékaře nebo fyzioterapeuta a hráč musí opustit hřiště k dalšímu vyšetření.
Pro běžné sportovce platí stejná logika v menším měřítku. Bezvědomí, křeče, porucha řeči nebo chůze, krvácení či tekutina z uší a nosu, nebo viditelná promáčklina na hlavě znamenají okamžité volání záchranné služby. Britská zdravotní služba NHS doporučuje vyhýbat se kontaktním sportům nejméně tři týdny i po lehčím otřesu mozku. Fraktura lebky je ovšem zcela jiná kategorie a o jejím hojení rozhodují výhradně lékaři.
Bubny, hokej a život jako bonus
Hra se podle Čecha po zranění zásadně nezměnila, styl upravovat nechtěl. Změnil se ale pohled na všechno okolo. Uvědomil si, že se všechno může obrátit během vteřiny, a každý další zápas bral jako bonus.
V prosinci 2006 v rozhovoru pro MF DNES zmiňoval civilní drobnosti, třeba to, že s kamarádem chodí na kulečník nebo do kina. Skutečnou vášní se ale staly bicí. V březnu 2011 si po večeři s Carlem Cudicinim a Hiláriem vyzkoušel u Cudiciniho doma plastové bubny z videohry Guitar Hero. Pak si koupil skutečné, začal cvičit a na popud manželky si sehnal lektora. Nejde mu jen o relax: zajímá ho technika, žánry a otázka, kam až se posune.
Ještě výmluvnější je druhá brankářská kariéra. Muž, kterému koleno soupeře rozbilo lebku, si po konci fotbalu v roce 2019 nasadil hokejovou masku a postavil se pukům v britských soutěžích. Chytal za Guildford Phoenix, Oxford City Stars a Chelmsford Chieftains. Klub Haringey Huskies ho oznámil jako posilu 27. listopadu 2025 a v přehledu před sezonou 2026/27 počítá s jeho setrváním.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner