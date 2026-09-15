Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

CBD doplňky tlumí agresi u psů, ale až po letech podávání. Za změnou stojí postupný zásah do endokanabinoidního systému

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rozsáhlá americká studie sledovala přes 47 000 psů a zjistila, že u zvířat s dlouhodobým pravidelným příjmem CBD klesá intenzita agresivního chování výrazně rychleji než u jedinců bez tohoto doplňku.
CBD doplňky tlumí agresi u psů, ale až po letech podávání. Za změnou stojí postupný zásah do endokanabinoidního systému

CBD doplňky tlumí agresi u psů, ale až po letech podávání. Za změnou stojí postupný zásah do endokanabinoidního systému

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Zahrádkář připojí vozík za auto a na konci vesnice dostane pokutu. Zákon totiž považuje přívěs za samostatné vozidlo s vlastním povinným ručením
Zahrádkář připojí vozík za auto a na konci vesnice dostane pokutu. Zákon totiž považuje přívěs za samostatné vozidlo s vlastním povinným ručením
Dva vzorky DNA, dva různé výsledky. Případ mrtvé velryby Timmy vyřešil až genetik, který odhalil chybu v interpretaci laboratorních dat
Dva vzorky DNA, dva různé výsledky. Případ mrtvé velryby Timmy vyřešil až genetik, který odhalil chybu v interpretaci laboratorních dat

22. července 2026 vstoupila hamburská veterinářka Kirsten Tönnies před kamery a oznámila, že DNA vzorky z...

Bobr v česko-saském pohraničí požírá invazní netykavku žlaznatou. Okusuje ji přesně tak, jak radí oficiální metodika na její likvidaci
Bobr v česko-saském pohraničí požírá invazní netykavku žlaznatou. Okusuje ji přesně tak, jak radí oficiální metodika na její likvidaci

Chráněný hlodavec na Šluknovsku opakovaně požírá jednu z nejagresivnějších invazních rostlin v Česku, a...

Ve Dvoře Králové se líhnou největší hadi Afriky. Chov komplikuje agrese i dvouletý půst samic
Ve Dvoře Králové se líhnou největší hadi Afriky. Chov komplikuje agrese i dvouletý půst samic

V noci ze 4. na 5. srpna 2026 se v Safari Parku Dvůr Králové začala klubat mláďata krajty písmenkové,...

Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón
Město u Balatonu rozšířilo placené parkování do ulic, kam řidiči utíkali. Analýza SPZ odhalila vzorce objíždění zón

Balatonföldvár od května 2025 zpoplatnil i ulici, kam řidiči dosud utíkali před parkovacími automaty. Denní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.