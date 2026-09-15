CBD doplňky tlumí agresi u psů, ale až po letech podávání. Za změnou stojí postupný zásah do endokanabinoidního systému

Dog Aging Project, největší longitudinální výzkum psího stárnutí v USA, shromáždil dotazníková data od majitelů 47 355 psů mezi koncem roku 2019 a závěrem roku 2023. Výsledky publikované v listopadu 2025 v časopise
Frontiers in Veterinary Science ukázaly, že CBD nebo konopné doplňky dostávalo 7,3 % sledované populace. Klíčový poznatek se ale skrýval hlouběji v datech, v behaviorální analýze, která porovnávala 331 psů s konzistentním častým užíváním CBD po dobu minimálně dvou po sobě jdoucích dotazníkových vln (vyplňovaných v rozestupech 9 až 15 měsíců) s 17 399 psy bez jakéhokoli kontaktu s kanabidioly. U skupiny na CBD klesala intenzita agresivních projevů statisticky významně rychleji (p < 0,001). Proč efekt CBD na agresi vyžaduje roky, a ne dny
Kdo čeká rychlý recept („podej kapky a za týden máš klidného psa“), v datech oporu nenajde. Studie zachytila pokles agresivity výhradně u zvířat, která CBD přijímala konzistentně a často po dobu přinejmenším zhruba dvou let. Kratší experimenty jiných týmů se zaměřovaly především na akutní stresové situace, třeba separační úzkost nebo jízdu autem, a přinášely dílčí výsledky závislé na konkrétním testu a měřeném parametru.
Biologicky pomalý nástup dává smysl. Psi zařazení do CBD skupiny byli v průměru starší a výrazně častěji trpěli bolestivými či chronickými diagnózami: demenci mělo 18,2 % uživatelů CBD, osteoartrózu 12,5 %, epilepsii nebo záchvaty 10,6 %, dysplazii kyčlí 10,5 % a nádorové onemocnění 10 %. Agrese u takových zvířat může pramenit z chronické bolesti, zánětu nebo kognitivního úpadku. Kanabidiol zasahuje do endokanabinoidního systému, který moduluje přenos nervových signálů, bolestivou percepci, zánětlivou odpověď i emoční reaktivitu. Receptory CB1 jsou u psů rozloženy v mozkové kůře, hipokampu, mozečku, prodloužené míše i míše, tedy v oblastech zásadních pro zpracování podnětů a reaktivní chování. Pokud CBD postupně tlumí podkladovou bolest nebo zánět, agresivní odpověď na podněty může slábnout jako důsledek, nikoliv jako přímý sedativní efekt.
Zdroj fotografie: PxHere Komu CBD pomáhá a kde končí jeho síla ve srovnání s veterinární léčbou
Americká behaviorální doporučení sdružení
AVSAB staví zvládání agrese na třech pilířích: úprava prostředí, behaviorální modifikace a teprve jako podpůrná vrstva farmaka, suplementy nebo feromony. CBD v tomto schématu spadá do třetí kategorie, tedy doplňku, který může zesílit účinek prvních dvou kroků.
Srovnání s klasickou veterinární medicínou vyznívá opatrně. U fluoxetinu v kombinaci s behaviorální terapií zaznamenali výzkumníci pokles agresivních skóre již od prvního měsíce a sledovali ho přes šest měsíců léčby, s randomizovaným designem a kontrolovaným dávkováním. Dog Aging Project oproti tomu pracoval s observačními dotazníkovými daty bez randomizace, bez informace o složení přípravku, bez znalosti dávky a bez kontroly formy podání. Autoři sami výslovně uvádějí, že jim chyběly údaje o formulaci, cestě podání i zdroji produktu, a proto nelze z výsledků odvodit praktický dávkovací návod ani kauzální závěr.
Zajímavý detail: studie zachytila statisticky významný rychlejší pokles i u reakcí na neznámé situace a na jiná zvířata. Strach, agitace a fyzická aktivita naopak významně nevyšly. Pracovní interpretace autorů naznačuje, že agrese v této zatížené populaci mohla častěji souviset s bolestí a chronickými stavy, které kanabidiol ovlivňuje snáze než obecnou úzkost.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková