Částka, se kterou se ještě nedávno počítalo, už neplatí. Důchodci se dozvěděli nové číslo valorizace

Ještě během léta se při debatách o valorizaci důchodů pro rok 2027 pracovalo s částkou kolem 300 korun. Ani ta nebyla považována za příliš vysokou a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka avizoval, že by chtěl prosadit vyšší navýšení. Po započtení aktuálních údajů se ale situace změnila.
Zákonný výpočet nyní podle ministra vychází přibližně na 270 korun měsíčně. Právě tuto částku Juchelka znovu zmínil také při pondělním jednání o rozpočtu. Konečná podoba lednového zvýšení však stále není uzavřena.
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Vláda může jít nad zákonný výpočet
Samotných 270 korun nemusí být konečným výsledkem. Vláda má možnost zákonnou valorizaci zvýšit a podle Juchelky se může dostat až přibližně na 576 korun. Ministr práce dlouhodobě prosazuje, aby penze od ledna vzrostly více, než aktuálně stanovuje zákonný výpočet.
Problémem jsou ovšem náklady. Každých dalších 100 korun přidaných k pravidelné valorizaci podle jeho vyjádření znamená pro státní rozpočet zhruba 2,7 až 3 miliardy korun ročně. Vyšší pravidelná valorizace navíc nezvyšuje výdaje státu pouze v roce 2027.
Vyšší důchod se stane součástí penze i pro další období a promítá se do následujících valorizací. Právě kvůli dlouhodobým dopadům na rozpočet se nyní diskutuje také o jiné možnosti. Ministr Juchelka se přiklání k tomu, aby důchodci kromě zákonného zvýšení dostali mimořádný jednorázový příspěvek. Ten by seniorům přinesl peníze navíc, ale nezvyšoval by trvale základnu pro další růst důchodů.
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Výše případného příspěvku zatím stanovena není
Kolik by stát mohl důchodcům jednorázově vyplatit, zatím rozhodnuto nebylo. Juchelka uvedl, že vládě předloží několik variant a konečný kompromis musí najít koalice.
Rozdílné postoje jsou patrné i mezi jednotlivými členy vlády. Zatímco ministr práce usiluje o vyšší podporu penzistů, ministryně financí Alena Schillerová upozorňuje na omezené možnosti státního rozpočtu. Návrh rozpočtu pro rok 2027 proto zatím počítá se zvýšením penzí podle zákonných pravidel.
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Rozhodující budou další jednání vlády a koaličních stran. Kabinet musí nařízení o pravidelné lednové valorizaci schválit do konce září. Pokud by se politici rozhodli pro jednorázový mimořádný příspěvek, jeho schválení by se řídilo jiným postupem a nemuselo by být svázáno se stejným termínem.
V tuto chvíli je tedy jisté především to, že aktuální zákonný výpočet odpovídá přibližně 270 korunám. Zda důchodci od ledna skutečně dostanou pouze tuto částku, nebo vláda najde peníze na další navýšení či jednorázovou pomoc, zatím definitivně rozhodnuto není.
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