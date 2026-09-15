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Částka, se kterou se ještě nedávno počítalo, už neplatí. Důchodci se dozvěděli nové číslo valorizace

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Lednové zvýšení důchodů se po zpřesnění výpočtů ukazuje jako ještě nižší, než se očekávalo. Zákonná valorizace nyní vychází pouze na 270 korun. Vláda proto řeší, zda seniorům přidá jiným způsobem.
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Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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