Část brněnských úředníků pracuje v omezeném režimu, zateklo jim do budovy

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Část brněnských úředníků pracuje v omezeném režimu, zateklo jim do budovyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pondělní bouřky zkomplikovaly provoz jednoho z pracovišť brněnského magistrátu. Lidé musí počítat se zpožděním na Kounicově 67, úředníci z registru vozidel a řidičů totiž pracují v omezeném režimu. Do budovy jim zateklo.
Ilustrační snímek
Zdroj: Brněnská Drbna
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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