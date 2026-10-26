Casillas pochválil Mourinha po El Clásicu a fanoušci Realu ho za to lynčují. Připomněli mu, co o trenérovi říkal dřív

Na Spotify Camp Nou se hrála 87. minuta, když Kylian Mbappé podruhé v zápase překonal brankáře Barcelony. Rozhodl tím 25. října 2026 o vítězství 2:1, prvním vítězství Realu v Barceloně po třech letech. Krátce po závěrečném hvizdu se na síti X ozval muž, od kterého by to madridisté čekali nejméně. „Liga žije! Velmi dobře Real Madrid. Velmi dobrý Mourinhův plán,“ napsal Iker Casillas. Tři krátké věty, žádný patos. Stačily ale k tomu, aby se v madridském prostředí znovu otevřela rána, která se nezahojila ani za třináct let.
Tři věty, které rozdělily madridismus
V běžné situaci by šlo o nevinný komentář bývalého kapitána, který fandí svému klubu. Casillas ale není běžný komentátor a Mourinho není běžný trenér. Pod příspěvkem se podle španělských médií objevilo množství reakcí a madridisté nezakrývali překvapení. Část fanoušků mu připomíná hlavně jednu věc: jeho vlastní slova z jara.
V květnu 2026, kdy se o Mourinhově návratu teprve spekulovalo, napsal Casillas na sociálních sítích podle serveru World Soccer Talk větu, kterou si fanoušci dobře zapamatovali: „Nemám s Mourinhem žádný problém. Myslím, že je skvělý profesionál. Nechci ho v Realu Madrid.“ Dodal, že pro klub jeho života by byli připravenější jiní trenéři.
O měsíc později klub oznámil opak. Podle oficiálního oznámení Realu Madrid z 11. června 2026 se Mourinho vrátil na lavičku se smlouvou do 30. června 2029. Teď, po čtvrtině sezony, ho Casillas veřejně chválí.
Nálepka pokrytce, kterou mu část internetu přišila, ale stojí na vratkých základech. Casillas v květnu Mourinhovi neupíral profesní kvalitu, výslovně ho nazval skvělým profesionálem. Odmítal jeho návrat do klubu, ne jeho trenérské schopnosti. V říjnu pak ocenil jeden konkrétní plán na jeden konkrétní zápas. Podle nás jde spíš o oddělení osobního postoje od sportovního úsudku než o obrat o sto osmdesát stupňů. Jenže v madridském prostředí se Casillasova slova o Mourinhovi nikdy nečetla jen jako slova.
Válka, která začala v sezoně 2012/13
Abychom pochopili, proč tři věty na síti X vyvolaly takovou bouři, musíme se vrátit do Mourinhovy první éry. Mezi lety 2010 a 2013 Portugalec dovedl Real k jednomu ligovému titulu, jednomu Španělskému poháru a jednomu Superpoháru. Jeho působení ale skončilo v atmosféře, kterou sám Casillas později nazval válkou.
Zlom přišel v sezoně 2012/13. Kapitán a mistr světa přišel o místo v brance, Mourinho dal přednost nejdřív Antoniu Adánovi a později Diegu Lópezovi. Kolem kabiny se šířily úniky do médií a část okolí trenéra je připisovala právě Casillasovi. Od té doby mu jeho kritici přezdívají „krtek“. Mourinhovi navíc vadilo, že brankář udržoval kontakty s hráči Barcelony, hlavně s Xavim. Casillas se tím snažil uklidnit vztahy ve španělské reprezentaci, kterou vyhrocená Clásica tehdy trhala na kusy.
Už v dubnu 2013 Casillas pro RTVE připustil, že jeho osobní vztah s Mourinhem „už není stejný“, i když profesně zůstává korektní. O tři roky později v pořadu veřejnoprávní televize mluvil otevřeněji. Podle agentury Europa Press řekl, že spolu v poslední Mourinhově sezoně „nemluvili vůbec“ a situace byla „ošklivá“.
Rozkol se nepřenesl jen do kabiny, ale i do hlediště. Stanice Sky Sports v roce 2015 popisovala, že fanoušci Realu se rozdělili na tábor Mourinha a tábor Casillase a Ramose. Proti brankáři se stavěla hlučná menšina, silnější na Twitteru než na stadionu. Před jeho odchodem z klubu si podle tehdejšího průzkumu deníku Marca skoro 47 % fanoušků přálo, aby Bernabéu opustil. Jedna část tribun pískala, druhá skandovala jeho jméno.
Právě tahle dělicí linie se teď vrací. Casillasův tweet je tak podle nás test, zda madridismus dokáže oddělit starou klubovou občanskou válku od aktuálního sportovního výsledku.
Plán, který Barceloně vzal to nejlepší
Pochvala přitom nemířila do prázdna. Mourinho v Barceloně připravil zápas, o kterém se ve Španělsku mluví jako o taktickém úderu.
Klíčové prvky jeho plánu podle španělských rozborů:
- Organizovaná rozehrávka zezadu proti vysokému presinku Barcelony, bez zbytečného nakopávání.
- Bernardo Silva vedle Tchouaméniho jako druhý organizátor, který pomáhal měnit těžiště hry. Deník El País upozorňuje, že Mourinho Bernarda a Ardu Gülera nepostavil do jedné linie, ale odstupňoval je.
- Güler výš a zprava, blíž k obraně soupeře.
- Rychlé přenášení hry na slabou stranu. Podle deníku AS Real nebral Barceloně míč natrvalo, ale kdykoli ho měl, dokázal se dostat za její vysunutou obranu.
- Pozdější nasazení Camavingy pro běžeckou energii a protiútoky v závěru.
- Uzavření Lamineho Yamala, o které se postaral Cucurella s podporou Diomandého.
Právě poslední bod vyzdvihovali i další bývalí hráči Realu. Paco Buyo, brankář Realu z osmdesátých let, chválil podle AS hlavně Cucurellovu defenzivní práci proti největší hvězdě Barcelony. Guti řekl, že Mourinho „trefil hřebíček na hlavičku“ a Real byl lepší tým. Miguel Torres zdůraznil, že Portugalec dostal v klubu autoritu, kterou jeho předchůdce Xabi Alonso neměl.
Casillas tedy nebyl jediný, kdo Mourinha chválil. Byl ale jediný, u koho to něco znamenalo.
Sám trenér o Casillasovi nemluvil. Na pozápasové tiskové konferenci mluvil o organizaci, koncentraci a klidu, se kterým tým zvládl stav 1:1. Euforii navíc rovnou krotil. Pokud Real vyhraje na Camp Nou a pak ztratí na hřišti Racingu Santander, podle něj to nebude mít žádnou hodnotu. „Nehrajeme o výhru na Camp Nou, hrajeme o titul,“ řekl.
Co výhra znamená pro boj o titul
Mourinho má na co upozorňovat. Výhra v Barceloně je cenná, tabulka ale zatím Realu nepatří. Podle oficiální tabulky LaLigy po 10. kole vypadá čelo soutěže takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|FC Barcelona
|27
|40:11
|2.
|Atlético Madrid
|25
|neuvedeno
|3.
|Real Madrid
|24
|25:10
Real stáhl náskok Barcelony na tři body, pořád je ale až za Atléticem. Rozdíl mezi prvními třemi týmy činí právě tři body, takže titul je znovu otevřený. Sezona je však teprve po čtvrtině a Barcelona zůstává nejproduktivnějším týmem soutěže.
Další test přijde rychle. Real hraje v neděli 1. listopadu 2026 od 16:15 na stadionu El Sardinero proti Racingu Santander, tedy přesně v zápase, který Mourinho sám označil za důležitější než Clásico. Čeští fanoušci mohou LaLigu sledovat na kanálech Nova Sport podle aktuálního programu operátora.
Ve vztahu Casillase a Mourinha zatím k žádnému dalšímu vývoji nedošlo. Bývalý brankář na kritiku pod svým příspěvkem podle zdrojů, které jsme dohledali, veřejně nereagoval a trenér se k jeho slovům nevyjádřil. Dá se čekat, že pokud Real vydrží v honbě za titulem, budou se podobné chvály objevovat častěji a pro část fanoušků to bude čím dál těžší přijmout.
Casillas v květnu napsal, že Mourinha v Realu nechce. V říjnu napsal, že jeho plán byl velmi dobrý. Obě věty mohou platit zároveň. Otázka je, jestli to madridisté po třinácti letech dokážou připustit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle