Čas sklizně vlašských ořechů je tady. Naučte se je správně skladovat

Když se podíváte na ořešák, zjistíte, že mnohé ořechy už mají naprasklý zelený obal a postupně se klubou ven. Jejich sklizeň je tedy nezbytná. Tradičně ořechy úplně dozrávají nyní na začátku října, nicméně sklízet je lze bez větších problémů klidně až do listopadu. Nechávat ale na zemi spadané ořechy není zrovna nejlepším nápadem. Často se v nich množí nejrůznější patogeny. Kdy tedy sklízet ořechy a jak je efektivně skladovat, aby nám vydržely bez problémů celou zimu?
Kdy sklízet? Pomůže trik s prstem
Už jsme se zmínili o praskání zelené slupky, která obaluje samotný ořech. Pokud je samozřejmě naprasklá, není co řešit a můžete se klidně do sběru ořechů pustit. Jestliže tomu tak není. Stačí na slupku jednoduše zatlačit prstem a následně zjistíte, zdali je měkká, nebo není. Pokud je slupka tvrdá, nemá smysl ořech sbírat a vyplatí se ještě nějaký ten den počkat. Když je zelená slupka dostatečně křehká, zůstane v ní obtisk prstu.
Vyplatí se shazování ořechů ze stromu?
Pokud chcete ořechy sklidit najednou, tak určitě. Mnohé už ale musí být naprasklé a zralé ke sklizni. Pod strom je třeba natáhnout plachtu, aby se ořechy lépe hledaly a aby se jednoduše neušpinily. Ořechy také nezapadnou do různých děr a míst, která by mohla být z hlediska sběru méně dostupná.
Ořechy ve slupkách: Foto Pixabay
Mytí ořechů se moc nedoporučuje
Posbírané ořechy mohou být špinavé, a tak se někteří zahradníci uchylují k tomu, že je ještě myjí v kádi s vodou.Tato metoda ovšem rozhodně není ideální, jelikož se kvůli namáčení prodlužuje doba sušení ořechů. Navíc se zvyšuje riziko vzniku plísně.
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Na loupání ořechů si vezměte gumové rukavice
Určitě. Každý z nás si zcela jistě pamatuje na dětství, kdy jsme měli celé ruce hnědé právě od loupání ořechů z oné zelené, případně načernalé slupky. Špína zůstane na rukavicích a vy budete mít ruce čisté.
Ořechy: Foto Pixabay
Při skladování musí ořechy dýchat
Poměrně důležitá rada. Ideálně je ořechy přímo vložit do prodyšné perforované bedýnky, a to v jedné jediné vrstvě. Několik týdnů je necháme na suchém místě sušit. Poté už je lze dát do hlubších bedýnek, kde budou uskladněné až do doby, než se použijí.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.masterclass.com/articles/walnut-tree#4VMblnrWHOiequ3L3bLRX3,https://www.ireceptar.cz/zahrada/pomucka-na-sber-orechu-30001010.html
Ořechy: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
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