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Čas sklizně vlašských ořechů je tady. Naučte se je správně skladovat

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Dennívýzva
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Když se podíváte na ořešák, zjistíte, že mnohé ořechy už mají naprasklý zelený obal a postupně se klubou ven. Jejich sklizeň je tedy nezbytná. Tradičně ořechy úplně dozrávají nyní na začátku října, nicméně sklízet je lze bez větších problémů klidně až do listopadu. Nechávat ale na zemi spadané ořechy není zrovna nejlepším nápadem. Často se v nich množí nejrůznější patogeny. Kdy tedy sklízet ořechy a jak je efektivně skladovat, aby nám vydržely bez problémů celou zimu?
Vlašský ořech

Vlašský ořech

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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