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Čas nákupu krouhaného zelí je tady. Pozor na staré

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Nakládání zelí na zimu je pro mnohé z nás jakousi samozřejmostí, bez které si zimu ani nedokážeme představit. I proto se vyplatí myslet na nákup krouhaného zelí. Nyní, takřka v polovině října, je stále ještě času dost. Ideální naložení zelí totiž přichází až na konci října, kdy už teploty klesnou poměrně nízko. Když máme hotové kysané zelí někdy na začátku prosince, je to naprosto optimální. Někteří už ale nakládají zelí nyní. Proto se zaměříme právě na pořízení krouhaného zelí, které je velmi důležité.
Nakrouhané zelí

Nakrouhané zelí

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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