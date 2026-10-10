Čas nákupu krouhaného zelí je tady. Pozor na staré

Nakládání zelí na zimu je pro mnohé z nás jakousi samozřejmostí, bez které si zimu ani nedokážeme představit. I proto se vyplatí myslet na nákup krouhaného zelí. Nyní, takřka v polovině října, je stále ještě času dost. Ideální naložení zelí totiž přichází až na konci října, kdy už teploty klesnou poměrně nízko. Když máme hotové kysané zelí někdy na začátku prosince, je to naprosto optimální. Někteří už ale nakládají zelí nyní. Proto se zaměříme právě na pořízení krouhaného zelí, které je velmi důležité.
Tip: Vyzkoušeli jsme nejjednodušší recept na kysané zelí. Zvládne to každý.
Krouháte si sami? Ideální záležitost
Někteří lidé si pěstují zelí přímo doma a následně si ho i krouhají. Takováto záležitost je zcela ideální. Pěstování zelí ale není jednoduché. Napadají ho mnozí škůdci včetně housenek bělásků, které dokážou ze zelí udělat doslova cedník. Co se týká domácího krouhání, také není nejjednodušší. Zelí by mělo být nakrouháno na skutečně velmi tenké kousky, které pak mnohem lépe prokvasí. I proto se vyplatí vsadit na služby profesionálů.
Pozor na zelí nejasného původu a zelí ze zahraničí
Zelí dovezené z Polska bývá poněkud levnější, nicméně nikdy nevíte, jak dlouho se na pultech prodejců ohřívá. Může se jednat klidně i o týdny, zelí vydrží v dobrém stavu, nicméně po uplynutí jisté doby odchází ona křehkost a přichází jakési gumovaté stádium zelí. To si pochopitelně nepřejeme, a tak je lepší vsadit na krouhané zelí od některého farmářů, kteří ho pěstují u nás.
Jak nakoupit nakoukané zelí na naložení: Grafika Chat Day
Farmář v okolí má zelí nejlepší
Nepochybně. Přesně vám řekne, kdy ho bude sklízet a kdy se krouhalo. My míváme zelí objednané měsíc dopředu s tím, že nyní ještě roste přímo na poli. 3. listopadu si pro něj pojedeme. Bude už nakrouhané a nachystané v plastových pytlích. Už při převzetí zelí ucítíme jako každý rok onu tradiční vůni čerstvě nakrouhaného zelí. Nakoupíme zrovna i cibuli a pak bude následovat jeho naložení. O tom zcela jistě napíšeme a vše zdokumentujeme.
Zdroje info: Autor
Nakrouhané zelí: Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie Radek Štěpán
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