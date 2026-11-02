Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Carrie od Stephena Kinga se vrátila na obrazovky ve velkém stylu, s hodnocením 85 %. Pozměněný závěr seriálu ale vyvolal poprask

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nová Carrie od Mikea Flanagana sklízí příznivá hodnocení, její pojetí ale budí i rozpaky. Zatímco část diváků chválí herecké výkony a psychologii postav, jiným vadí pomalejší tempo a především finále, které se výrazně odklání od předlohy Stephena Kinga. V čem seriál slavného hororového příběhu překv
Carrie od Stephena Kinga se vrátila na obrazovky ve velkém stylu, s hodnocením 85 %. Pozměněný závěr seriálu ale vyvolal poprask

Carrie od Stephena Kinga se vrátila na obrazovky ve velkém stylu, s hodnocením 85 %. Pozměněný závěr seriálu ale vyvolal poprask

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
130 milionů zhlédnutí a spousta cen Emmy. Netflix oznámil 5. řadu svého politického hitu, který má hodnocení 96 %
130 milionů zhlédnutí a spousta cen Emmy. Netflix oznámil 5. řadu svého politického hitu, který má hodnocení 96 %
Když mu sundali obvazy, zjistila, že to není její manžel. 6 nových knižních thrillerů a temných příběhů, ze kterých mrazí
Když mu sundali obvazy, zjistila, že to není její manžel. 6 nových knižních thrillerů a temných příběhů, ze kterých mrazí

Delší večery, mlha za okny a příběhy, ze kterých naskakuje husí kůže. Říjen přeje všem, kteří mají rádi...

Kvíz: České filmové maminky a babičky. Poznáte slavné herečky podle jejich rolí?
Kvíz: České filmové maminky a babičky. Poznáte slavné herečky podle jejich rolí?

Milující maminky, laskavé babičky i svérázné ženy, které si nikdy nebraly servítky. České filmy jsou plné...

Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku
Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku

Na pitevním stole leží neznámá mrtvá žena, v jeskyni se ztratí parta kamarádek a z hollywoodského herce se...

Přišla o syna, který možná zavinil smrt desítek lidí. Nové drama Netflixu sleduje matku, která hledá odpuštění u rodin obětí
Přišla o syna, který možná zavinil smrt desítek lidí. Nové drama Netflixu sleduje matku, která hledá odpuštění u rodin obětí

Jak se vyrovnat se ztrátou vlastního dítěte, když se zároveň objeví podezření, že mohlo zavinit smrt...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.