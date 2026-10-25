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Caravaning Brno poprvé otevře čtvrtý pavilon, celý pro stany a outdoor. Na pódium míří Sokol, Švancara i Žilková

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Brněnský veletrh obytných vozů a karavanů chystá na čtyři listopadové dny besedy, cestovní tipy a novinky pro příští sezonu. Kdo přijede vlastním obytným vozem, může přespat přímo na výstavišti. Kdo teprve hledá ojetý karavan, koupí ho rovnou od majitele.
Caravaning Brno poprvé otevře čtvrtý pavilon, celý pro stany a outdoor. Na pódium míří Sokol, Švancara i Žilková

Caravaning Brno poprvé otevře čtvrtý pavilon, celý pro stany a outdoor. Na pódium míří Sokol, Švancara i Žilková

Zdroj: Foto: Elgaard - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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