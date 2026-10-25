Caravaning Brno poprvé otevře čtvrtý pavilon, celý pro stany a outdoor. Na pódium míří Sokol, Švancara i Žilková

Veletrh poběží od čtvrtka 5. do neděle 8. listopadu 2026 na brněnském výstavišti. Těžištěm zůstává pavilon P. Výrobci a dovozci v něm ukážou obytné automobily, karavany, vestavby a příslušenství pro nadcházející sezonu, takže se jednotlivé značky dají porovnat na jednom místě a s odborným výkladem. Pavilon F dostanou prémiové automobily. Pavilon V patří cestovatelům: sídlí v něm Adventure Hall a v ní Travel zóna s nabídkou krajů a turistických destinací.
Po rekordu s téměř 33 000 návštěvníky přibývá pavilon pro stany
K trojici pavilonů P, F a V se letos poprvé přidává G1. Pořadatel ho vyhradil stanům, outdoorovému vybavení a všemu, co souvisí s pobytem v přírodě. Veletrh tím míří i na návštěvníky, kteří chtějí mít na cestách k přírodě co nejblíž.
Loňský ročník přitom nastavil vysokou laťku. Přišlo na něj téměř 33 000 lidí, což znamenalo nový návštěvnický rekord. Víc než 200 vystavovatelů se tehdy rozložilo na 24 000 metrech čtverečních, na jednoho tak v průměru připadalo necelých 120 metrů čtverečních.
Pro letošek pořadatel zveřejnil jen počet pavilonů, plochu ani počet vystavovatelů neuvádí. Růst veletrhu je tak zatím doložený jedině novým pavilonem G1.
Beskydská pivní stezka i kempy u Jadranu: tipy z Travel zóny
Travel zóna letos hostí osm českých krajů a město Brno. Moravskoslezský kraj láká do Beskyd a na Valašsko. Vedle horské turistiky a cyklotras tam nabízí třeba Beskydskou pivní stezku. Olomoucký kraj přiveze Jeseníky a Hanou a představí v nich možnosti kempování, stellplatzy i glamping. Za Pardubický kraj přijede Destinační společnost Východní Čechy s tipy na historické památky, přírodu a cyklotrasy. Jihomoravský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský a Královéhradecký kraj se představí také, konkrétní lákadla u nich ale pozvánka nejmenuje.
Za hranice zvou kempy a turistické oblasti z Rakouska, Polska, Chorvatska a Černé Hory, nabídku doplní i Slovensko. Řeč bude o kempování v Alpách, u Jaderského moře a poblíž termálních lázní. Vlastní prostor dostanou digitální služby pro karavanisty, tedy chytré stellplatzy, online rezervace a další aplikace, které mají cestování usnadnit.
Fotr na tripu přijde dvakrát, Švancara slaví na pódiu narozeniny
Hlavní program začíná hned první den. Ve čtvrtek se na jednom pódiu sejdou herec Ondřej Sokol, Petr Švancara a Pepa Vrtal, kterého fanoušci znají jako Fotra na tripu. Švancara přitom oslaví na veletrhu své narozeniny.
Sobotu 7. listopadu ovládne téma Lady Caravan. Připomíná ženy, které vyrážejí na cesty samy i s rodinou, řídí obytné vozy, pracují na cestách a svými zážitky inspirují další cestovatele. Beseda začne ve 13 hodin v pavilonu P. O svých cestách a překážkách na nich budou mluvit Vendula Pizingerová, Ollie Roučková a Veronika Schovancová. Čtvrtým hostem je opět Fotr na tripu, jediný muž v debatě o ženském pohledu na karavaning. Na ženské příběhy naváže nedělní program v pavilonu V. Jedna cestovatelka v něm popíše cestování obytným pick-upem bez doprovodu, další přednášky budou o putování vestavbou po Francii a Německu a o výpravě Avií po Jižní Americe.
Neděle nabídne ještě setkání s Veronikou Žilkovou a jejím partnerem Ivanem Hubačem, kteří budou vyprávět o cestování karavanem. Přesnou hodinu zveřejnil pořadatel zatím jen u sobotní besedy. U čtvrtečního a nedělního setkání čas v pozvánce chybí.
Stání s přípojkou elektřiny čeká přímo v areálu výstaviště
Kdo dorazí vlastním obytným vozem nebo s karavanem, může zaparkovat v Caravan Parku uvnitř areálu. K dispozici budou prostorná stání s přípojkou elektřiny a servisní místo, kde se dá doplnit pitná voda a vypustit šedá voda.
Mezi pavilony P a F se po všechny čtyři dny rozloží Bazar karavanů. Ojeté karavany a obytné automobily v něm prodávají přímo jejich majitelé.
Caravaning Brno 2026 otevře brány ve čtvrtek 5. listopadu a skončí v neděli 8. listopadu. Další podrobnosti zveřejňuje pořadatel na webu bvv.cz/caravaning-brno.