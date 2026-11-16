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Câmara pokračuje i v Las Vegas, Hirakawa ho nahradí v FP1

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Rafael Câmara dostane v aktuální sezoně další příležitost. Haas v pondělí potvrdil jezdeckou sestavu, se kterou se představí během nadcházejícího víkendu v Las Vegas.
Câmara pokračuje i v Las Vegas, Hirakawa ho nahradí v FP1

Câmara pokračuje i v Las Vegas, Hirakawa ho nahradí v FP1

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:03

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