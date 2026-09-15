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Cam Talbot čekal celé léto na smlouvu. Ve 39 letech ho Columbus vzal za 950 tisíc dolarů

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Cam Talbot má za sebou 567 zápasů v NHL a kariérní výdělky přes 36 milionů dolarů. Přesto zůstal celé léto bez kontraktu.
Cam Talbot čekal celé léto na smlouvu. Ve 39 letech ho Columbus vzal za 950 tisíc dolarů

Cam Talbot čekal celé léto na smlouvu. Ve 39 letech ho Columbus vzal za 950 tisíc dolarů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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