Cam Talbot čekal celé léto na smlouvu. Ve 39 letech ho Columbus vzal za 950 tisíc dolarů

Columbus Blue Jackets ho nakonec podepsali těsně před startem kempu – ne jako novou jedničku, ale jako pojistku, která má klubu koupit klid. Cam Talbot ještě před několika lety patřil mezi brankáře, kolem kterých klub plánoval velkou část sezony. V roce 2017 odchytal za Edmonton 73 zápasů, skončil čtvrtý v hlasování o Vezina Trophy a dlouho patřil mezi nejvytěžovanější gólmany celé NHL.
V roce 2026 vypadá jeho role úplně jinak. Talbot celé léto čekal na další smlouvu. Nový kontrakt dostal až 14. září, kdy se dohodl s Columbus Blue Jackets na jednom roce za 950 tisíc dolarů. V době podpisu mu je 39 let a jeho nový cap hit odpovídá méně než jednomu procentu platového stropu.
To číslo samo o sobě zní skoro jako symbol kariérního sestupu. Jenže Columbus ho nepřivádí proto, že by od něj čekal další sezonu v roli plnohodnotné jedničky. Potřebuje od něj něco jiného.
Talbotova hodnota už není v tom, že na něm postavíte sezonu
Blue Jackets mají v brance Jeta Greavese, který v minulé sezoně odchytal 55 utkání, vyhrál 26 zápasů, měl průměr 2,60 inkasovaného gólu a úspěšnost zákroků 90,8 procenta. Klub mu v červenci dal tříletou smlouvu za celkem 15 milionů dolarů a jasně ukázal, že s ním počítá jako s důležitou součástí budoucnosti. Talbot tedy nepřichází Greavese odsunout. Přichází proto, aby Columbus nemusel být závislý jen na něm.
To je podstatný rozdíl. Ve 39 letech už Talbot není typem brankáře, kterému klub předá padesát nebo šedesát startů a doufá, že ho dovede do play-off. Je ale pořád dost zkušený na to, aby zvládl část sezony, podržel tým při zranění jedničky a hlavně zabránil tomu, aby Columbus musel sáhnout po nepřipraveném řešení z nižší soutěže. A právě to je pro Blue Jackets momentálně důležité.
Merzļikins po operaci vytvořil přesně ten typ problému, který veterán řeší
Situaci Columbusu komplikuje Elvis Merzļikins. Lotyšský brankář v srpnu podstoupil operaci ramene a klub zatím neurčil přesný termín jeho návratu. V minulé sezoně odchytal 30 zápasů s průměrem 3,40 gólu a úspěšností zákroků 88,3 procenta.
Takže Columbus vstupuje do kempu s jedním jasně rostoucím gólmanem, jedním zkušeným brankářem po operaci a otázkou, co dělat, pokud se situace zkomplikuje.
Talbot je odpověď právě na tuhle nejistotu. Není to sexy podpis. Není to plán na pět let. Není to pokus získat novou jedničku. Je to rozhodnutí klubu, který si kupuje zkušenost za cenu, která ho téměř nic nestojí.
Minulá sezona vysvětluje, proč čekal tak dlouho
Talbot v Detroitu minulou sezonu odchytal 34 zápasů, z toho 25 od začátku. Vyhrál 12 utkání, šestkrát prohrál po prodloužení nebo nájezdech, měl průměr 3,19 gólu a úspěšnost zákroků 88,3 procenta.
To nejsou čísla, která by v létě vyvolala boj několika klubů. Ještě o rok dřív měl přitom v Detroitu 90,0 procenta úspěšnosti a odchytal 47 utkání. Propad byl tedy dost výrazný a zároveň přišel v momentě, kdy už věk sám o sobě nutí kluby k opatrnosti.
NHL proto Talbota neposuzovala podle toho, čím býval. Posuzovala ho podle toho, co může nabídnout teď. A právě v tom je celý jeho podpis zajímavý.
Po 36 milionech kariérních výdělků přichází smlouva téměř za minimum
Talbot si během kariéry podle PuckPedia vydělal přes 36,7 milionu dolarů. Nová smlouva má základní hodnotu 950 tisíc dolarů a může díky výkonnostním bonusům narůst o dalších 700 tisíc. Ten kontrast je velký, ale nemá smysl ho číst jako ponížení.
V profesionálním sportu je to spíš velmi názorná ukázka toho, jak rychle se mění cena stejného hráče podle věku a role. Talbot už neprodává potenciál ani možnost, že se z něj stane dlouhodobá jednička.
Prodává zkušenost. 567 zápasů v NHL, 278 výher, 33 čistých kont a kariérní úspěšnost zákroků 91,1 procenta nejsou čísla, která by zmizela jen proto, že poslední sezona byla slabší. Columbus přesně ví, co kupuje. A právě proto za něj nemusí platit víc.
Pro veterána může být tahle fáze kariéry překvapivě užitečná
Brankáři mají v NHL trochu jiný životní cyklus než většina hráčů v poli. Někteří si udrží hodnotu dlouho díky zkušenosti, čtení hry a schopnosti zvládnout několik týdnů v kuse bez toho, aby se tým rozsypal.
Talbot je teď přesně v této fázi. Už není odpovědí na otázku, kdo bude jednička. Je odpovědí na otázku, co uděláte, když jednička vypadne. A z pohledu Columbusu je to možná cennější, než jak vypadá částka 950 tisíc dolarů.
Talbot tak po letech, kdy se kolem něj řešilo, zda zvládne odchytat šedesát zápasů a nést celý tým, vstupuje do úplně jiné role. Tentokrát na něm Blue Jackets sezonu stavět nechtějí. Chtějí jen vědět, že pokud se něco pokazí, nemusí ji stavět bez zkušeného brankáře.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: PuckPedia – Talbot Signs a 1-Year Contract with the Blue Jackets at a $950K Cap Hit [1], PuckPedia – Cam Talbot Contract, Cap Hit, Salary and Stats [2], Columbus Blue Jackets – Blue Jackets sign goaltender Jet Greaves to three-year contract [3], Columbus Blue Jackets – Blue Jackets goaltender Elvis Merzlikins underwent successful surgery on Monday [4], Hockey-Reference – Cam Talbot Statistics [5].