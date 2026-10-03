Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině

Vysoký krevní tlak zvyšuje náchylnost k nemocem srdce a cév, mimo jiné k infarktu a mrtvici. Nijak zjevně se neohlásí, proto je potřeba ho pravidelně sledovat. Výzkum shrnutý v databázi NCBI se zaměřil na to, co s tlakem dělá čaj, a hlavního viníka našel v kofeinu, který čaj obsahuje.
Hodinu po vypití je klid: tlak po čaji vyletí výš než po kávě
Krátce po vypití černého i zeleného čaje stoupá horní (systolický) i dolní (diastolický) tlak. Podle vědců za to může především koncentrace kofeinu v nápoji. Vzestup je vyšší než ten, který se u lidí měří po kávě.
Zvýšení se zastaví poměrně rychle. Hodinu po vypití se tlak vrací na původní hodnotu, jde tedy o krátkodobý výkyv.
O kolik přesně tlak stoupne a po jakém množství čaje, zveřejněné shrnutí neuvádí. Srovnání s kávou tak čtenáři dává jen jednu jistotu: čaj pro krevní tlak není neutrální volba.
Kdo na kofein z čaje skoro nereaguje, kdo by se měl silnému vyhnout
Lidé, kteří pijí čaj pravidelně, na něj zvýšeným tlakem většinou nereagují, protože kofein u nich vyvolává klidnější odezvu. Prudký skok proto hrozí hlavně tomu, kdo si čaj dává jen výjimečně.
Vzestup tlaku vědci zaznamenali i u zeleného čaje, kterému se obvykle připisuje schopnost tlak snižovat. Kofein z něj může tlak zvednout zejména lidem, kteří už vysokým krevním tlakem trpí. Pro ně je tedy rozšířená pověst zeleného čaje zavádějící.
Lidé s nemocným srdcem by proto měli čaj pít opatrně a silnému čaji se úplně vyhnout.
Lidem s nadváhou pravidelný zelený čaj tlak mírně srazil
Obezita patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům vysokého krevního tlaku. Obézní lidé ho mají víc než třikrát pravděpodobnější než ostatní. Vědci proto v metaanalýze zkoumali, jak zelený čaj působí na tlak dospělých s nadváhou nebo obezitou.
Výsledkem byl malý, ale významný pokles tlaku. Platí to pro ty, kdo jsou na čaj zvyklí a pijí ho pravidelně. Je to tatáž skupina, u které se krátkodobý skok tlaku po vypití většinou neobjevuje.
Zelenému čaji se dále připisuje podpora soustředění a motivace i velké množství antioxidantů, které podporují metabolismus a mírně brání přibírání. Kofein v něm podle stejného zdroje snižuje chuť k jídlu a podporuje spalování kalorií, a tím pomáhá při hubnutí a udržení hmotnosti.