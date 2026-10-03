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Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině

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Čaj má pověst nápoje, který zdraví prospívá. Rozsáhlá studie zveřejněná v databázi NCBI přitom ukazuje, že krátce po vypití dokáže krevní tlak prudce zvednout, hlavně u lidí, kteří ho pijí jen občas. Kdo má vysoký krevní tlak nebo nemocné srdce, by měl vědět, po kterém čaji sahá.
Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině

Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině

Zdroj: Foto: Dipendraniraula - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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