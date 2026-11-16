Cage girl Blair ozdobila UFC 334. Před turnajem ale strhla pozornost už na ulicích New Yorku

Manhattan, pár hodin předtím, než se nad oktagonem v Madison Square Garden rozsvítí světla. Po chodníku jde blondýna v modelu, kvůli kterému se podle webu Fights.cz otáčely hlavy kolemjdoucích. Druhá část téhož videa ji podle stejného webu zachycuje v přiléhavém červeném kostýmku už přímo na turnaji. Jmenuje se Chrissy Blair, je to americká modelka a v UFC nosí mezi koly karty s čísly. Redakce MMAmag k tomu dohledala dobovou zprávu z března 2013 a spočítala, jak dlouho už k největším nocím organizace patří.
Procházka po Manhattanu, která skončila u klece
Co přesně v příspěvku z oficiálního Instagramu Chrissy Blair je, popsal 15. listopadu 2026 Fights.cz: dvě části, nejprve ulice New Yorku, pak prostor turnaje. Outfit z procházky byl podle něj odvážný, s hlubokým výstřihem.
Sportovní osa toho večera byla přitom jasná. UFC 334 se konalo 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden a hlavní karta nesla dva zápasy o titul, jak uvádí stránka služby Paramount+: Ciryl Gane proti Joshi Hokitovi o pás těžké váhy a Kayla Harrison proti Amandě Nunes o pás ženské bantamové váhy. Podle CBS Sports vyhrál Gane jednomyslným rozhodnutím 48:47, 48:47 a 48:47, Harrison ukončila zápas submisí ve 4. kole.
Jenže Blair u oktagonu nestojí první sezonu. V dobové zprávě z března 2013 se dá dohledat přesné oznámení, kterým její éra v UFC začala.
Než se postavila k oktagonu, nosila čísla jinde
Ze zprávy serveru MMAjunkie z 8. března 2013, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že UFC tehdy oznámila příchod dvou dívek z organizace Strikeforce: Chrissy Blair a Vanessy Hanson.
|Milník
|Datum
|Doklad
|Oznámení příchodu do UFC
|8. 3. 2013
|MMAjunkie
|UFC 334 v Madison Square Garden
|14. 11. 2026
|Paramount+
|Doba působení
|13 let, 8 měsíců a 6 dní
|výpočet redakce MMAmag
Zaokrouhleno jde zhruba o 13 let a 8 měsíců. Je to prostý rozdíl dvou dat, nic jiného do výpočtu nevstupuje.
Zajímavější než její roky u klece je ale to, kdo všechno kolem UFC 334 na octagon girls vsadil.
Turnajový týden má vlastní program, ve kterém se nebojuje
Den před galavečerem, 13. listopadu 2026, zveřejnila americká Inside Edition materiál Octagon Girls Give Inside Look Into UFC 334. Z jeho popisu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v něm Blair a Red De La Cruz ukazovaly outfity pro sobotní večer i přípravu na něj a že držení karet není tak snadné, jak vypadá. Blair byla podle Maximu a fotoservisu Reuters Connect i na turnaji UFC Freedom 250 na jižním trávníku Bílého domu 14. června 2026.
Americká specialita to ale není. OKTAGON MMA, největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, má ve fanouškovské anketě Best of 2025 samostatnou kategorii The Best Cage Girl. Hlasování je uzavřené a ve výsledcích zobrazených na stránce vede Nikola Uhlířová se 41 %.
Co z toho má UFC, když se místo pásů řeší outfit
ANALÝZA Redakce MMAmag postavila vedle sebe otevřené materiály k témuž víkendu a rozdíl je názorný. Přenosová stránka Paramount+ vede UFC 334 přes termín, halu a kartu, výsledkový text CBS Sports přes vítěze a tituly. Blair ani octagon girls se v žádném z nich neobjevují. Inside Edition a Fights.cz naopak vedou stejný víkend přes outfity a přípravu doprovodných tváří.
Velký číslovaný turnaj v New Yorku potřebuje obsah na celý týden a zápasy ho samy nezaplní. Proto má turnajový týden vlastní vizuální program, který funguje i pro publikum, které hlavní kartu nepustí.
A zatímco jména na kartě se mění od turnaje k turnaji, tvář, která nosí karty, zůstává stejná přes 13 let. Jeden víkend, dvě linky. Ta druhá je naplánovaná úplně stejně pečlivě jako ta první.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková