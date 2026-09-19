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Bývalý uhelný důl se změní v jedno z nejvýkonnějších datových center Evropy. Stojí za tím miliardář, který vlastní Lidl

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Zakladatel řetězce Lidl staví na místě bývalé hnědouhelné elektrárny v Braniborsku datové centrum za 11 miliard eur s kapacitou až 100 tisíc GPU.
Datové centrum v Evropě, původní uhelný důl

Datové centrum v Evropě, původní uhelný důl

Zdroj: dpa/Pleul
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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