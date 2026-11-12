Bývalý starosta malé obce na Bruntálsku čelí obžalobě ze zpronevěry

Bývalý starosta malé obce na Bruntálsku čelí obžalobě ze zpronevěryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohled_na_obec_Čaková_z_louky_pod_kopcem_Ostroh
Článek byl publikován 12.11.2026 12:07
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