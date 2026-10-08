Bývalý mistr ligy s Plzní se vrátil do klubu, kde začínal. Odehrál jeden zápas, poslal zprávu a zmizel na Kypr

Sobota 8. srpna 2026, první kolo čtvrté ligy. Na hřišti v Hlinsku sedí asi dvě stě diváků a domácí prohrávají se Spartou Kolín. Krátce po hodině hry dostanou penaltu. K míči jde muž, který kdysi hrál Evropskou ligu, Konferenční ligu i předkolo Ligy mistrů. Joel Ngandu Kayamba skóruje na 1:1 a Hlinsko má bod. Měl to být začátek příběhu o návratu domů. Byl to jeho konec. Na další trénink už Kayamba nepřišel. V úterý poslal zprávu, jejíž obsah klub nezveřejnil. Potom se odmlčel.
Šok v kabině, která s ním počítala
„Slehla se po něm zem,“ popsal situaci trenér Hlinska Roman Jůn pro Sport.cz. Klub podle něj s Kayambou počítal nejen jako se zkušenou posilou, ale i jako s osobností pro kabinu. Připravil mu bydlení. Hráč v něm podle trenéra přespal „snad jen jednou“.
Podle informací klubu měl Kayamba odletět na Kypr, kde mu agent zařídil testy. Jůn to formuluje opatrně, jako „podle našich informací“. Ani hráč, ani jeho agent se veřejně nevyjádřili. Neznámý zůstává i kyperský klub, město a výsledek zkoušky. V době, kdy Sport.cz 8. října text zveřejnil, nebyl Kayamba podle Transfermarktu veden jako hráč žádného nového klubu.
Jůn nešetřil zklamáním. Kayamba podle něj „spoustu lidí opravdu naštval“. Zároveň ale připustil, že vedení od začátku upozorňoval na možnost, že angažmá nemusí trvat dlouho. Zpětně mu prý nic zásadního nevyčítá. Z jeho slov je cítit spíš hořkost než překvapení.
V Hlinsku přitom věřili, že tentokrát půjde o víc než krátkou zastávku. Kayamba má syna, který hraje za Pardubice. Klub počítal s tím, že se v Česku usadí a časem by mohl pomoct i s mládeží. Z plánu zbyl jeden zápis o střelci a prázdná postel.
Od zkoušky v kraji až k titulu
Ironie celé epizody vynikne teprve při pohledu na začátek Kayambovy české cesty. Do země přišel v roce 2013 přes agenta z Francie. Jak sám popsal v roce 2017 v rozhovoru pro Chance Národní ligu, v Hlinsku byl na zkoušce v krajském přeboru a po měsíci ho koupila Příbram. Agent a Hlinsko stáli na začátku jeho české kariéry. Teď stojí i na jejím konci.
Následovala dráha, o které si většina hráčů z krajských soutěží může nechat jen zdát:
- Hlinsko: zkouška a první krok v Česku
- Příbram a Hradec Králové: první profesionální angažmá
- Pardubice a Opava: průlom ve druhé lize i v nejvyšší soutěži
- Viktoria Plzeň: příchod v roce 2018 se smlouvou do roku 2022, podzim strávil ještě na hostování v Opavě
- Samsunspor, Boluspor, Atyrau: Turecko a Kazachstán
Za Plzeň nastupoval v ligových ročnících 2018/19 až 2021/22. V mistrovské sezoně 2021/22 odehrál podle iDNES a Livesportu 14 ligových zápasů a dal jeden gól, než na jaře odešel na hostování do Samsunsporu. Ke zlaté sezoně se tedy počítá, i když finiš prožil v Turecku. Za Pardubice, Opavu a Plzeň nasbíral dohromady 89 zápasů v nejvyšší soutěži.
Rodák z Demokratické republiky Kongo, narozený v dubnu 1992, tak do Hlinska nepřicházel jako vyhaslý veterán. Bylo mu 34 let, za sebou měl zahraniční angažmá a pro čtvrtou ligu představoval nadstandardní jméno.
Jediný zápas, jediný gól
Reportáž na webu SK Sparta Kolín popisuje zápas, který dnes působí jako uzavřená kapitola. Hosté šli do vedení krátce po přestávce gólem Jiřího Hurycha. Po hodině hry vyrovnal Kayamba z penalty. Posledních zhruba dvacet minut dohrával Kolín v deseti po červené kartě Vítka Klepala. Domácí ale početní výhodu nevyužili a skončilo to 1:1.
Na hlavní roli bylo na trávníku málo času, ale svou práci Kayamba odvedl. Proměnit penaltu v prvním soutěžním zápase po návratu je přesně ten moment, na kterém se staví příběhy. Tenhle se rozpadl dřív, než stihl začít.
Hlinsko se bez něj nepropadlo. Podle soutěžního systému KFIS se po osmi až devíti kolech drželo ve středu tabulky skupiny C čtvrté ligy se 13 body. Ztráta je tedy spíš symbolická. Klub přišel o jméno, které mělo soutěži ukázat, že i v malém městě lze přivítat bývalého mistra ligy.
Smlouva, registrace a otevřené otázky
Nejasný zůstává i právní rámec. Veřejně není známo, zda Kayamba v Hlinsku podepsal profesionální smlouvu, byl jen amatérsky registrovaný, nebo šlo o volnější domluvu. Bez toho nelze mluvit o porušení konkrétní povinnosti. Klub zatím veřejně neoznámil, že by věc řešil právní cestou nebo přes fotbalový svaz.
Pro případné angažmá na Kypru by ale registrace hrála roli. Pravidla FIFA o statusu a přestupech hráčů stanovují, že hráč smí být registrován jen v jednom klubu najednou. Při přesunu mezi zeměmi je potřeba mezinárodní přestupní karta a během jedné sezony může hráč nastoupit v oficiálních zápasech nejvýš za dva kluby. Pokud by Kayamba zůstal v Česku registrovaný, kyperský klub by to musel vyřešit dřív, než by ho mohl postavit. Zda se ho to týká, z veřejných zdrojů zjistit nelze.
Podle nás je na celé věci nejvýmluvnější právě ticho. Hráč, kterého si pamatují fanoušci v Plzni, Opavě i Pardubicích, odešel bez jediného veřejného slova. Hlinsko mezitím mluví jen ústy trenéra a jeho verze je zatím jediná, kterou lze slyšet.
V roce 2013 přijel Kayamba do Hlinska na zkoušku, kterou mu domluvil agent, a po měsíci byl pryč. O třináct let později se scénář opakuje skoro beze změny. Tentokrát však bez rozloučení a bez adresy, kam se vydal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner