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Bývalý klášter v Olomouci prošel obnovou, škola počítá s navýšením kapacit

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Nákladnou rekonstrukcí prošel historický areál bývalého kláštera Voršilek v centru Olomouce, rozlehlá budova v Kateřinské ulici opět slouží vzdělávání. V unikátních prostorách nyní sídlí soukromá základní škola, která plánuje postupně navyšovat své kapacity.
Bývalý klášter v Olomouci prošel obnovou, škola počítá s navýšením kapacit

Bývalý klášter v Olomouci prošel obnovou, škola počítá s navýšením kapacit

Zdroj: ScioŠkola Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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