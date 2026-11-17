Dne 8. listopadu dohrál Dalian Yingbo poslední ligové kolo, porazil Tianjin Jinmen Tiger 3:1 a slavil první titul ve své krátké historii. U toho byl i Nicolae Stanciu, muž, kterého si český fotbal pamatuje jako nejdražší posilu ligy a pak jako přeběhlíka z Letné do Edenu. Krátce po mistrovské oslavě přišla z Rumunska zpráva, že třiatřicetiletý záložník Čínu opouští. Neodchází za lepší nabídkou, ale za výrazně horší. Podle
Digi Sport podepsal předsmlouvu s klubem Universitatea Kluž, která má platit od 1. ledna 2027. Na celém rozhodnutí je zajímavější rodinná mapa Transylvánie než tabulka s platy. Co znamená těch 60 milionů
Částku do oběhu poslal Giovanni Becali, jeden z nejznámějších rumunských hráčských agentů. Podle Orange Sport prozradil, že Stanciu mohl v Číně podepsat kontrakt na 2,5 milionu eur, tedy zhruba 61 milionů korun. Nejde o přestupovou částku ani o součet víceletého balíku. Rumunské zdroje číslo popisují jako plat za jednu sezonu. Přesné parametry nabídky, tedy zda šlo o prodloužení s Dalianem, nebo o jiný čínský klub a na jak dlouho, veřejně známé nejsou. Z kontextu vyplývá, že šlo o pokračování v Číně.
Redakce SportyŽivě.cz požádala o vyjádření hráčova agenta, ale reakce se zatím nedočkala.
Proti tomu stojí Kluž. Prezident klubu Radu Constanțea podle ProSportu mluvil o nabídce pod 30 tisíc eur měsíčně. Lokální Reporter de Alba uvádí přesně 30 tisíc eur měsíčně, podpisový bonus 100 tisíc eur a smlouvu na rok a půl s opcí na další rok.
Čína (podle Becaliho) U Cluj (podle rumunských médií) Roční příjem cca 61 mil. Kč cca 9 mil. Kč Bonus neuveden cca 2,4 mil. Kč při podpisu Délka neuvedena 1,5 roku + opce
Čínská nabídka je tedy zhruba sedmkrát vyšší. Rozdíl dělá kolem 52 milionů korun za jedinou sezonu. Kdo by ten rok ještě odehrál v Asii, odnesl by si navíc částku, za kterou si v Česku pořídíte slušnou řadu činžovních domů.
Z Letné do Edenu: stopa, kterou v Praze nezapomenou
V lednu 2018 z něj Sparta udělala nejdražšího hráče v historii české ligy, když ho vykoupila z Anderlechtu. Rok na Letné přinesl podle slávistického profilu 10 gólů a 8 asistencí v lize. Sparta se ale tehdy točila v kruhu a Stanciu v lednu 2019 odešel do saúdskoarabského Al Ahlí.
Pak přišel krok, který mu část sparťanů neodpustila. Podle oficiálního webu
SK Slavia Praha se 4. července 2019 vrátil do Prahy, tentokrát do sešívaného dresu. U Slavie prožil nejlepší období kariéry. V sezoně 2020/21 byl motorem týmu, který došel do čtvrtfinále Evropské ligy. Dával góly Rangers, slavil double a fanoušci ho vyhlásili nejlepším hráčem ligy. Po dvou a půl letech, na začátku roku 2022, odešel do Wuhan Three Towns.
V českém fotbale je proto Stanciu dvojí postavou. Pro slávisty je to hráč, který splnil očekávání a odcházel na vrcholu. Pro sparťany zůstává symbolem drahé investice, která se nakonec vyplatila hlavně rivalovi. Reprezentativní průzkum nálad na Letné dnes neexistuje. Kdo si ale pamatuje jeho první derby v červenobílém, ví, že lhostejný k němu nebyl nikdo.
Titul jako ze sci-fi
Čína pro Stanciua neznamenala vyhnanství ani konec kariéry. S Wuhanem získal titul hned v roce 2022 a letos to s Dalianem zopakoval, ovšem dramatičtěji. Pět kol před koncem vedlo Chengdu o 14 bodů a zdálo se, že je o mistrovi rozhodnuto. Chengdu pak ze zbývajících zápasů uhrálo jediný bod, zatímco Dalian vyhrál pětkrát za sebou. Klíčový přímý souboj skončil 1:0 a gól připravil právě Stanciu.
Obě mužstva skončila s 52 body a titul rozhodly vzájemné zápasy. Gazeta Sporturilor popsala finiš jako „scénář ze sci-fi“. Pro klub založený v roce 2021 jde o první titul v historii, pro Stanciua podle GSP o sedmý ligový titul kariéry.
Jeho osobní bilance podle agentury Agerpres: 27 zápasů, 10 gólů, 5 asistencí. Neodchází tedy jako hráč, kterého klub potichu odepsal. Odchází jako jeden z tahounů mistrovského týmu. Proto čínská strana nabízela tolik peněz a proto jeho odmítnutí působí tak výrazně.
„Domů“ neznamená Bukurešť
V Rumunsku naposledy hrál za FCSB, odkud v roce 2016 odešel do Anderlechtu. Logika by velela návratu do hlavního města, protože FCSB o něj podle rumunských médií stála až do posledních dnů. Stanciu ale není Bukurešťan. Pochází z oblasti Alba Iulia v Transylvánii a jeho rodina tam podle Digi Sport stále žije. Do Kluže je to zhruba sto kilometrů, do Bukurešti víc než trojnásobek.
Velkou roli sehrál i Alexandru Chipciu, dnes opora U Cluj, spoluhráč z reprezentace a v sezoně 2018/19 také hráč Sparty. V pořadu GSP Live přiznal, že se Stanciuem mluvil „celou tu dobu“ a zkoušel ho přesvědčit „sentimentálně“. Podle Chipciua chtěl být Stanciu „co nejblíž rodině“ a o návratu přemýšlel dlouhodobě.
Přímý výrok samotného hráče o tom, proč jde, zatím chybí. Rodinný motiv zmiňují rumunská média a Chipciu. Čísla mluví v jeho prospěch: kdo nechá na stole přes 60 milionů korun ročně, nedělá to kvůli marketingu.
Fotbal podobná rozhodnutí zná. Belgičan Dries Mertens v roce 2017 odmítl obří čínskou nabídku a vysvětlil to tím, že by zklamal rodiče. U Stanciua je ale situace zvláštní kombinací tří věcí: je mu 33 let, je čerstvým čínským mistrem a rozdíl v penězích je propastný. Podle nás jde o případ, kdy po trofejích a velkých kontraktech přestává rozhodovat nejvyšší nabídka. Rozhoduje kontrola nad vlastním životem.
Co ho čeká v Kluži
Universitatea do sezony nevstoupila jako outsider. Podle oficiálního webu SuperLigy má po 15 zápasech bilanci 8 výher, 2 remízy a 5 porážek se skóre 26:20 a drží se v horní polovině tabulky. Stanciu tak nepřichází zachraňovat. Má z dobrého týmu udělat tým, který promluví do boje o titul.
Místo v sestavě mu nikdo nedaruje. Ve středu pole má klub Dana Nistora, Ovidia Bica, Dorina Codreu, Mouhamadoua Drammeha, Fridaye Adamse, Pedra Pinha nebo Juga Stanojeva. Dá se ale čekat, že kapitán reprezentace s čerstvým titulem bude od prvního dne brán jako lídr a ostatní se budou přizpůsobovat jemu.
Návrat do Rumunska zjednoduší i jeho reprezentační kariéru.
Rumunská fotbalová federace ho v listopadové nominaci uváděla s bilancí 90 startů a 15 gólů, nakonec ho ale ze soupisky vyškrtla jako nedostupného. Místo letů přes půl světa bude mít na sraz pár hodin autem a trenér ho uvidí každý týden v domácí lize.
Zbývá formální krok. Předsmlouva má vstoupit v platnost 1. ledna 2027 po vypršení smlouvy s Dalianem a oficiální představení klubem zatím chybí. Ještě před pár dny přitom rumunská média popisovala souboj Kluže, FCSB a Číny. Podle Digi Sport ale Stanciu vedení FCSB řekl do očí, že dal slovo a do Kluže přijde.
Český fotbal ho zažil jako rekordní posilu i jako přeběhlíka, Čína jako dvojnásobného mistra. Teď si za necelou šestinu peněz vybral stokilometrovou cestu domů za rodinou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl