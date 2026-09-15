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Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výrazné

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OKTAGON během několika let výrazně zvedl svou pozici i finanční možnosti. Výpověď bývalého bojovníka teď znovu otevírá otázku, kolik si mohou zápasníci v jedné z největších evropských organizací vydělat.
Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výrazné

Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výrazné

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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