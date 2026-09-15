Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výraznéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý bojovník promluvil o výdělcích v OKTAGONu. Rozdíly mezi zápasníky mohou být výrazné
OKTAGON od září 2026 vysílá přes sportovní platformu DAZN do více než 150 zemí světa.
Radek Roušal si z hlavního zápasu OKTAGONu 93 odnesl zlomenou ruku a čeká ho operace. Vedle zdravotních...
McGregor je podle šampiona UFC nebezpečný jen v prvním kole. Potom už prý nemá šanci.
Karlos Benda znovu přiložil pod dlouhodobou rivalitu s Reném „Rendysem“ Blahovským. Tentokrát ho označil za...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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