Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bývalé autobusové nádraží ve Znojmě se mění v parkoviště. Zatím je zdarma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve Znojmě přibylo nové místo, kde mohou řidiči zaparkovat. Město otevřelo parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 míst a dalších pět stání pro držitele průkazu ZTP. Zatím je parkování zdarma a plocha funguje jen zhruba z poloviny
Bývalé autobusové nádraží ve Znojmě se mění v parkoviště. Zatím je zdarma

Bývalé autobusové nádraží ve Znojmě se mění v parkoviště. Zatím je zdarma

Zdroj: Město Znojmo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech
Chodci se sluchátky hazardují se životem. Policisté varují před nepozorností na přechodech
Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli
Potyčku dětí ve Velkých Opatovicích řeší policie. Incident si přihlížející natáčeli

Potyčku mezi dětmi ve Velkých Opatovicích od pondělí řeší policie. Konflikt se odehrál mimo školu a...

Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů
Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů

Konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou...

V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka
V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka

Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká dlouho plánovaná proměna. Dělníci se pustili do první etapy...

Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu
Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu

Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.