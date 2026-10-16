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Bývalá slovenská tenistka se svlékla a vlezla do vany. Cibulková prozradila, co se naučila během kariéry

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Bývalá světová čtyřka Dominika Cibulková zapózovala ve vaně, kde ji zakrývala jen hustá bílá pěna. Ke svíčkám a šperkům přidala vzkaz o tom, co ji naučil tenis.
Bývalá slovenská tenistka se svlékla a vlezla do vany. Cibulková prozradila, co se naučila během kariéry

Bývalá slovenská tenistka se svlékla a vlezla do vany. Cibulková prozradila, co se naučila během kariéry

Zdroj: Chris Eason / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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