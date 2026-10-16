Bývalá slovenská tenistka se svlékla a vlezla do vany. Cibulková prozradila, co se naučila během kariéry

Koupelna potemnělá, zapálené svíčky a vana až po okraj plná pěny. Dominika Cibulková má vlasy stažené do drdolu, na jednom záběru se usmívá, na dalším opírá hlavu o okraj vany a zavírá oči. Z pěny vykukují opálené nohy, na zápěstí se lesknou výrazné hodinky a náramky. Podle všeho pózuje nahá, intimní partie ale zakrývá pěna. Slovenská média řadí sérii mezi její nejpikantnější za poslední dobu a pod příspěvkem na Instagramu @domicibulkova se rychle sešly tisíce reakcí. Kdo ale na fotkách vidí jen pěnu, mine to podstatné. Cibulková totiž v koupelně dělá přesně to, co dělá od konce kariéry: z vlastního těla, disciplíny a životního stylu skládá příběh, který se dá sledovat i prodat.
Fotka, která nemá být jen provokace
Na první pohled jde o klasický záběr, po kterém sociální sítě skočí. Kombinace zdánlivě nahého těla, uvolněné pózy a luxusních doplňků funguje spolehlivě a funguje i tentokrát. Server Koktejl upozornil, že fotky neunikly ani známým tvářím. Mezi prvními se ozval Jaro Slávik a místo slov poslal řadu tleskajících emotikonů.
Cibulková ale ke snímkům přidala text, který z erotické vteřiny dělá životní lekci. Napsala, že během tenisové kariéry pochopila, že regenerace je stejně důležitá jako trénink. A že ke kvalitní regeneraci patří spánek. Dodala, že její den už nevypadá jako za časů turnajů, ale s dětmi a prací se člověk pořád musí otáčet.
Fotka tak nese dvě zprávy najednou. Jedna je vizuální a míří na pozornost. Druhá je praktická a míří na únavu, kterou zná každý rodič s plným diářem. Podle nás právě tohle spojení vysvětluje, proč příspěvek zabral víc než obyčejná fotka v plavkách.
Je tu i třetí vrstva. Podle slovenského webu Mysmezeny.sk byly záběry součástí propagace výživového doplňku, který má patřit k její večerní rutině. Konkrétní značku se nám z dostupných zdrojů ověřit nepodařilo. Rámec je ale jasný: domácí lázně, klid před spaním a produkt, který do takového večera zapadá. Reklama, která nekřičí, ale koupe se.
Od dvorce k vaně: disciplína, která nezmizela
Věta o regeneraci nezní z úst Cibulkové jako fráze z reklamního zadání. Za ní stojí kariéra, kterou se v česko-slovenském tenise může pochlubit málokdo. Podle profilu na webu WTA byla nejvýš čtvrtá na světě, vyhrála osm turnajů, v roce 2016 ovládla Turnaj mistryň a o dva roky dřív došla do finále Australian Open. Odehrála 450 vítězných zápasů proti 299 porážkám a na turnajových odměnách vydělala zhruba 310 milionů korun.
Taková čísla se nepostaví jen na tréninku. Hráčka, která patnáct let létá mezi kontinenty, mění časová pásma a hraje několik zápasů týdně, se musí naučit spát, odpočívat a zotavovat se stejně cíleně, jako se učí bekhend. Cibulková měřila 161 centimetrů a mezi vyššími soupeřkami vyhrávala rychlostí a vytrvalostí. Bez regenerace by takový styl nevydržela.
Kariéru ukončila v listopadu 2019, symbolicky v den, kdy vydala memoáry Tenis je můj život. Pro WTA tehdy řekla, že otevírá novou životní kapitolu a že tenis zůstane její součástí. Vanová fotka z letošního října ukazuje, jak doslova to myslela. Disciplína z dvorce se přesunula do koupelny, ložnice a obýváku.
Máma, která se nenudí
Představa, že bývalá sportovkyně po kariéře zpomalí, u Cibulkové neplatí. Už v roce 2022 v rozhovoru pro iROZHLAS vyjmenovávala, co všechno řeší: syna, rodinu, tenisovou akademii, dětský obchod, reklamní povinnosti a cestování. WTA ji o rok později popsala jako podnikatelku a influencerku, jejíž Instagram míchá dovolené, rodinu, produkty, akademii, módu a spolupráce se značkami. Sama tehdy řekla, že se rozhodně nenudí.
Od té doby se agenda ještě rozrostla. Syn Jakub se narodil v červnu 2020, dcera Nina v březnu 2023. Po druhém těhotenství Cibulková veřejně sdílela svou fitness proměnu a postupně z ní vybudovala byznys. V Bratislavě je spojená s akademií Love4Tennis Dominika Cibulkova Academy, věnuje se charitativní iniciativě So The Stars Never Fade a podle Koktejlu se pohybuje i kolem výživových doplňků a fit pobytů.
Nejvýraznějším projektem je aplikace ShapeApp, kterou podle vývojářské firmy Appticore spoluzaložila. Nejde tedy jen o tvář na plakátu, ale o produkt s jejím podpisem. Aplikace slibuje domácí tréninky, výživové plány, recepty, výzvy a motivaci. Nabízí přes 220 tréninků a většina cvičení se vejde do 35 minut. Přesně tolik času si totiž najde máma, která mezi školkou, schůzkami a natáčením hledá chvilku pro sebe.
Letošní rok přinesl i osobní zlom. V lednu oznámila rozchod s dlouholetým partnerem Michalem Navarou a požádala o respekt k soukromí rodiny. O to výmluvněji působí, že na sítích teď mluví o zklidnění, spánku a večerech jen pro sebe.
Luxus, tělo a výkon v jednom balení
Odvážnější fotky nejsou u Cibulkové novinkou. Média v minulosti opakovaně psala o jejích průsvitných outfitech, plavkách a vztahu k luxusní módě. Rozdíl je v tom, jak s odvahou pracuje. Mnohé bývalé sportovkyně na sítích sázejí buď na nostalgii z kariéry, nebo na čistě modelingové záběry. Cibulková skládá vrstvy.
Vanová série je toho učebnicovým příkladem:
|Vrstva
|Co je na fotce
|Co sděluje
|Tělo
|pěna, opálené nohy, uvolněná póza
|jsem ve formě i po dvou dětech
|Luxus
|výrazné hodinky a náramky
|životní styl, o kterém se dá snít
|Výkon
|text o regeneraci z kariéry
|moje rady mají oporu ve výsledcích
|Mateřství
|zmínka o dětech a pracovním tempu
|rozumím vaší únavě
|Prodej
|podle médií propagace doplňku
|tohle si můžete koupit
Podle nás je to důvod, proč jí tenhle typ obsahu prochází bez větších přestřelek v komentářích. Odvaha tu nestojí sama za sebe, ale slouží příběhu. Na Instagramu ji sleduje téměř půl milionu lidí a díky česko-slovenskému dosahu i zájmu českých médií, od iDNES po Radiožurnál, má publikum, kterému tenhle mix dává smysl. Dá se čekat, že podobných příspěvků, kde se estetika potkává s reklamou na zdravější režim, bude přibývat.
Večerní rutina, kterou si může vzít každý
Pěnovou koupel se svíčkami si zařídí skoro kdokoli. Co dalšího podle odborných doporučení pomáhá k lepšímu spánku, shrnují americké zdravotní instituce, například CDC, NIH nebo Americká psychologická asociace:
- Pravidelnost. Choďte spát a vstávejte zhruba ve stejnou dobu, i o víkendu.
- Dost spánku. Dospělí potřebují 7 až 9 hodin, nedostatek se podepisuje na paměti, náladě i výkonu.
- Teplá koupel s předstihem. Ideálně aspoň hodinu před ulehnutím, tělo pak při ochlazování snáz usíná.
- Méně světla. Večer tlumte osvětlení a odložte telefon, umělé světlo zhoršuje usínání.
- Ložnice jako jeskyně. Tma, chlad a ticho.
- Opatrně s jídlem a pitím. Těžká jídla, alkohol a kofein večer spánek kazí.
- Pohyb přes den. Cvičení pomáhá, jen ne těsně před spaním.
- Zklidnění hlavy. Dechová cvičení, klidná hudba, nenáročné čtení nebo krátký seznam úkolů na zítřek, aby nestrašily v posteli.
Pokud potíže se spánkem trvají delší dobu, je na místě poradit se s lékařem. Žádná vana ani doplněk návštěvu odborníka nenahradí.
Cibulková kdysi vyhrávala zápasy tím, že vydržela o výměnu déle než soupeřka. Dnes zkouší vydržet den, který začíná u dětí a končí v pěně, a ukazuje ho statisícům lidí. Svíčky dohoří, fotka zůstane a s ní i vzkaz, že odpočinek je taky trénink.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta