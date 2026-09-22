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Bývalá nejkrásnější tenistka světa se rozvádí s hvězdou Bayernu. Předmanželská smlouva na 64 stranách nic nevyřešila

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V červenci 2025 právník páru potvrdil rozchod kvůli „nepřekonatelným rozdílům“. O pět měsíců později Ivanovičová podala návrh na rozvod u mnichovského soudu. Dnes běží paralelní řízení v Německu i na Mallorce a předmětem sporu je majetek, výživné i péče o tři syny.
Bývalá nejkrásnější tenistka světa se rozvádí s hvězdou Bayernu. Předmanželská smlouva na 64 stranách nic nevyřešila

Bývalá nejkrásnější tenistka světa se rozvádí s hvězdou Bayernu. Předmanželská smlouva na 64 stranách nic nevyřešila

Zdroj: Tatiana/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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