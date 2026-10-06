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Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová: Dojala Hrušínského a řekla, proč už seriál nesleduje!

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V pondělí 5. října oslavil Rudolf Hrušínský významné životní jubileum, 80. narozeniny. Jeho kolegové z Ulice se rozhodli, že takové kulatiny nemohou zůstat bez pořádné oslavy. V ateliérech mu proto připravili tajnou narozeninovou party. Největším překvapením byla jeho seriálová vnučka Šárka Vaculíková (39), která ještě donedávna hrála Adrianu a redakci Aplausin.cz poskytla rozhovor.
Šárka Krausová se synem.

Šárka Krausová se synem.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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