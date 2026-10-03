Bývalá dětská herečka Nikol Leitgeb slaví 40. Z ponížení v pořadu Jana Krause se roky léčila na terapiích

Nikol Leitgeb, FOTO: NextFoto.cz Nikol Leitgeb, FOTO: NextFoto.cz Nikol Leitgeb, FOTO: NextFoto.cz Nikol Leitgeb, FOTO: NextFoto.cz Nikol Leitgeb, FOTO: NextFoto.cz
Bývalá herečka a zakladatelka nadačního fondu Nikol Leitgeb oslaví v neděli 4. října čtyřicáté narozeniny. Rozhovorům a podcastům se dlouhodobě vyhýbá. Důvodem je dvacet let stará zkušenost z pořadu Uvolněte se, prosím, kterou si musela zpracovat až s pomocí odborníků. Televizní fiasko a panika z rozhovorů
Do televizní talk show Jana Krause přišla jako dvacetiletá studentka mezinárodních vztahů a evropských studií. Moderátor se tehdy zaměřil na její školu, vyptával se na politologii i výši školného. Z plynulého výslechu nedokázala uniknout a na otázky marně hledala odpovědi. Rozhovor tehdy vyzněl tak, že si vysokoškolský titul pouze kupuje.
S odstupem času přiznává, že dnes by moderátora dokázala usměrnit, tehdy ji ale situace ve studiu zcela paralyzovala.
„V mých dvaceti letech jsem byla u toho Honzy Krause v Uvolněte se, prosím a tenkrát to hrozně frčelo, to mělo strašnou sledovanost. A on mě tam tenkrát strašně rozmetal,“ zavzpomínala na sociálních sítích.
Následky si nesla dlouhé roky. Získala silný odpor k jakýmkoli pozváním do mediálního prostoru a nechápala, proč v ní představa účasti v podcastech vyvolává úzkost.
„Já jsem najednou byla úplná blbka pro všechny, ale i sama pro sebe,“ popsala své pocity. Příčinu rozklíčovala až nedávno na terapiích. Tlak na vzhled a nevyžádané komentáře
V ordinaci terapeuta řešila i další pozůstatky z počátku své kariéry. Po dvacátém roce života přibrala a okamžitě se stala terčem nevybíravých komentářů v médiích.
„To byly někdy hrozný věci, pamatuju si, že jsem někdy po mých dvaceti letech přibrala, a to se psalo ‚Co se to s tebou stalo Nikol Štíbrová?’. A to bylo těžký a samozřejmě si to doteď řeším na terapiích,” uvedla.
Před svými čtyřicátinami se rozhodla podobný tlak ignorovat. Na svém profilu letos zveřejnila video v plavkách bez jakýchkoliv retuší. Přiznala sice obavy z blížící se perimenopauzy, ale své sledující vyzvala, aby na sebe přestaly být přísné.
Plastickým operacím se zatím vyhýbá. Loni na jaře se objevila na křtu knihy plastického chirurga Ondřeje Měšťáka, se kterým se zná od dětství z táborů. Zákroky s ním probírá pouze z legrace a v minulosti vyzkoušela jen aplikaci botoxu na čele.
Konec s herectvím a nadační fond
Nabídky na epizodní role v seriálech stále dostává, všechny ale odmítá. Bývalá dětská herečka, kterou diváci znají především jako dceru
ze seriálu Pojišťovna štěstí, už před kameru nechce. Kateřiny Brožové
„Jak jsem postupně stárla, začala jsem se stydět. V patnácti mi mediální pozornost a kamery nevadily, ale s věkem člověk trpí jakousi sebereflexí. Víc přemýšlí nad tím, co říká a jestli dobře vypadá,“ vysvětlila loni své rozhodnutí.
Spolu s manželem Petrem Leitgebem a syny Mathiasem a Tobiasem žije na vesnici, kde chová slepice a stará se o skleník. Do Prahy jezdí výjimečně, převážně kvůli svému nadačnímu fondu Radovan. S ním organizuje sbírky na podporu samoživitelů, seniorů nebo nemocných dětí.
Podvodný telefonát
V uplynulých dnech se na
Instagramu podělila o zajímavou zkušenost, kterou s nadsázkou označila slovy: „Jak jsme se málem rozváděli. Kvůli jednomu telefonátu.“ Její manžel Petr totiž nedávno převáděl větší částku peněz. Vzápětí mu zazvonil telefon a volající požadoval ověření přes bankovní identitu s tím, že mu pošle SMS zprávu s odkazem.
„Oni totiž nejsou blbí. Umí si to načasovat, umí znít přesvědčivě a hlavně vás dostat do pocitu, že musíte něco udělat hned. Pracují se strachem, tlakem, důvěrou, umí člověka dostat do situace, kdy prostě přestane přemýšlet racionálně,“ popsala praktiky podvodníků.
Její manžel hovor naštěstí ukončil, zavolal své bankéřce a zjistil, že se mu do účtu snažil nabourat někdo z Maďarska. Banka mu následně zablokovala mobilní bankovnictví.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( idnes, youtube, Instagram).