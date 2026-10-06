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Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí

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Moderní městské byty často bojují s nedostatkem světla, přemírou dekorací nebo naopak vyzařují přehnaný minimalismus, který působí výborně na stránkách časopisu, ale o poznání hůře se v něm žije. Tento byt však ukazuje, že i na relativně malém prostoru lze vytvořit prostředí, které působí otevřeně, přirozeně a zároveň osobitě. Interiér stojí na poctivých materiálech, chytrých vestavbách a […]
Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí

Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí

Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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