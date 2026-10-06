Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí

Moderní městské byty často bojují s nedostatkem světla, přemírou dekorací nebo naopak vyzařují přehnaný minimalismus, který působí výborně na stránkách časopisu, ale o poznání hůře se v něm žije. Tento byt však ukazuje, že i na relativně malém prostoru lze vytvořit prostředí, které působí otevřeně, přirozeně a zároveň osobitě. Interiér stojí na poctivých materiálech, chytrých vestavbách a pečlivě vybraném mobiliáři, který neskrývá každodenní život obyvatel. Naopak.
Obývák s atypickou podlouhlou dispozicí ještě nemusí připomínat nechvalně proslulou „nudli“. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura
Vstupní část bytu je do značné míry definována betonovým sloupem, který odděluje chodbu od obývacího pokoje. Je to prvek, který by mohl působit tvrdě, ale díky kombinaci s dřevěnou podlahou a teplým světlem získává příjemný, téměř sochařský výraz. Na stěně visí abstraktní obraz, který doplňuje industriální charakter prostoru.
Dominantou obývacího pokoje je dlouhá stěna se systémem polic a nízkou komodou, která kombinuje přírodní dřevo, cementovou texturu a kovové detaily. Police jsou zaplněné knihami, grafikami a drobnými objekty, které vytvářejí dojem živé domácí galerie. aNa podlaze leží kožená hovězí kožešina, která přináší organický tvar do jinak geometricky vedeného prostoru. Dvojice kožených lounge křesel v odstínu teplé hnědi odkazuje na klasický brazilský modernismus — nízké, široké, pohodlné, s patinou, která prostoru dodává autenticitu.
Důležitým prvkem je také závěsná zeleň, která visí z horní police. Vnáší do místnosti měkkost a přirozený pohyb, který kontrastuje s pevnými liniemi nábytku. Celkový styl místnosti je živý, moderní, teplý, lehkým industriálním akcentem. Betonová stěrka na stěně nechává vyniknout obrazům, které jsou na polici vyskládané v pečlivě sestavené kompozici.
Kuchyně: Funkční srdce bytu s důrazem na liniové řešení
Kuchyň je navržena jako lineární pracovní prostor, který se táhne po celé délce stěny. Šedé skříňky tvoří jednolitou plochu, do níž je integrována nika s dekoracemi, vertikální kořenky, vestavná lednice i dveře do technické části. Centrální ostrov se nerezovou pracovní deskou a varnou zónou funguje jako přirozené rozšíření jídelního stolu. Je to řešení, které propojuje vaření a stolování do jednoho plynulého celku.
Umění mé své místo i v kuchyni. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura
Nad ostrovem visí výrazný červený světelný rám, z něhož splývají zelené rostliny. Tento prvek je vizuálním magnetem celé kuchyně — industriální kovová konstrukce v kontrastu s měkkou zelení vytváří dynamiku, která prostor oživuje.Materiálová paleta je jednoduchá: dřevo, nerez, beton, šedé lamináty. Díky tomu kuchyň nepůsobí přeplněně, i když je funkčně velmi bohatá.
Jídelní stůl z masivního dřeva je jedním z nejvýraznějších a nejkrásnějších prvků celého bytu. Je doplněn čtyřmi ručně vyřezávanými židlemi, které přinášejí do jinak moderního prostoru jemný řemeslný, dekorativní retro akcent. Jídelna těží z přirozeného světla přicházejícího z velkého okna v kuchyni. Kombinace dřevěného nábytku, šedých skříní a cihlové stěny vytváří harmonii mezi moderním a rustikálním výrazem.
Ložnice: Minimalistická oáza s měkkým světlem
V ložnici je jen to nejnezbytnější. Velká skříň se zrcadly, která opticky nádherně zvětšují prostor, nezbytné obrazy, které jsou doslova vášní majitele bytu, a pohodlné dvojlůžko. Praktickým detailem je vysoko zavěšená police na květiny i noční stolky závěsného charakteru, pod kterými vzniká další prostor a nebrání třeba uklízení. Během noci tak nedýcháte žádný zbytečný prach z míst, která se těžko uklízejí.
Ložnici dominuje velká skříň se zrcadly. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Koupelna: Tyrkysová mozaika jako hlavní motiv
Koupelna je nejvýraznější místností bytu díky tyrkysové mozaice, která rámuje velké zrcadlo nad umyvadlovou skříňkou. Tento odstín přináší do jinak neutrálního interiéru energii a lehký středomořský nádech.Bílá skříňka s mramorovou deskou působí čistě a elegantně, zatímco jednoduché doplňky — malá rostlina, skleněná lahvička — udržují prostor minimalistický.Sprchový kout je oddělen skleněnou stěnou, která nechává světlo volně proudit a opticky zvětšuje prostor.
V koupelně architekti citlivě pracovali se světlem. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura
Tento byt je ukázkou toho, že kvalitní interiér nemusí být založen na efektních gestech. Stačí poctivé materiály, chytré vestavby a několik výrazných prvků, které prostoru dodají charakterJe to bydlení, které je funkční, otevřené, a přitom dostatečně neutrální, aby v něm mohli jeho obyvatelé žít svůj vlastní příběh.
Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Fotogalerie: Industriálně pojatý nosný sloup kontrastuje s teplou dřevěnou podlahou. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Obývák s atypickou podlouhlou dispozicí ještě nemusí připomínat nechvalně proslulou "nudli". Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Čtecí kout je velmi příjemné a majiteli oblíbené místo. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Umění mé své místo i v kuchyni. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Cihlový vzor dává interiéru industriální nádech. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Ložnici dominuje velká skříň se zrcadly. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura V koupelně architekti citlivě pracovali se světlem. Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura Zdroj: Ateliea Berto Arquitetura