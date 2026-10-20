Bystrý jako dítě ve školce: Trump se v Kansasu chlubil poznáním žirafy a sklidil brutální výsměch

Republikáni v Kansasu bojují o křeslo v Senátu, které ještě nedávno považovali za jisté, a Donald Trump jim přijel pomoci. Místo programu ale publikum ve Wichitě dostalo další díl oblíbeného prezidentova vyprávění o tom, jak bezchybně zvládl kognitivní test. Vrcholem jeho intelektuálních výkonů je podle všeho to, že dokáže mezi zvířaty poznat žirafu.
Poznáš žirafu?
Na pondělním mítinku se osmdesátiletý prezident opět rozpovídal o vyšetření, kterým podle svých slov prošel na plný počet bodů. Prvních několik otázek je prý opravdu snadných. Lékaři vám ukážou lva, medvěda, hada a žirafu a zeptají se, které zvíře je žirafa. Pak Trump ukázal na novináře v zadní části sálu a prohlásil, že nikdo z nich by plný počet bodů nezískal.
Trump: „The first one is they show you a lion, a bear, a snake, and a giraffe. And they say, ‚Which one is the giraffe?‘ I got a perfect score.“ https://t.co/OP0fy81aqG
— Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026
Co tím vlastně chtěl dokázat? Že pozná žirafu. Komu? Novinářům. A proč? Na to zatím nikdo uspokojivou odpověď nenašel.
Podobné testy přitom neslouží k měření inteligence, ale k včasnému odhalení poruch paměti a myšlení. Kdo z nich dostane plný počet, tím nedokazuje genialitu, ale jen to, že u něj lékaři zatím nenašli varovné příznaky. Chlubit se výsledkem takového vyšetření je zhruba jako vychvalovat se, že máte v pořádku krevní tlak.
Internet nešetřil posměchem
Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat. Bývalý šéf názorové rubriky Gary Crooks prezidentovi ironicky pogratuloval a nabídl mu za odměnu sušenku. Komunikační expert Max Flugrath poznamenal, že americký prezident se chlubí odpovědí na otázku, kterou dostávají děti ve školce. Kritik Thomas Pain dodal, že pro příznivce hnutí MAGA jde o skutečně mimořádný úspěch.
Génius s vysokým IQ
Za tímto nechtěně komickým divadlem se ovšem skrývá mnohem temnější podstata. Trump ve svém bezbřehém narcismu totiž dodnes nepochopil, že zkoušky, kterými se na pódiích jako kolovrátek chlubí, vůbec neměří inteligenci. Jde o základní neurologické síto určené k odhalení nastupující demence, mrtvice a vážného poškození mozku.
Pokud mu lékařský tým tyto testy opakovaně ordinuje, neznamená to, že by obdivoval jeho bystrost, ale že má vážné obavy o jeho duševní stav. Republikáni a spřátelená média přitom celé roky nemilosrdně tepali Joea Bidena za každé pomalejší slovo či přeřeknutí. Dnes ale poslušně mlčí a tleskají stárnoucímu lídrovi, který zcela ztratil zbytky sebekontroly a v přímém přenosu slaví, že zatím ještě pozná zvířátka na obrázku.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
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