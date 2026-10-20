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Bystrý jako dítě ve školce: Trump se v Kansasu chlubil poznáním žirafy a sklidil brutální výsměch

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Republikáni v Kansasu bojují o křeslo v Senátu, které ještě nedávno považovali za jisté, a Donald Trump jim přijel pomoci. Místo programu ale publikum ve Wichitě dostalo další díl oblíbeného prezidentova vyprávění o tom, jak bezchybně zvládl kognitivní test. Vrcholem jeho intelektuálních výkonů je podle všeho to, že dokáže mezi zvířaty poznat žirafu.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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