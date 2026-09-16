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Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč

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Statisíce lidí, kteří pracují pro stát a ve veřejných službách, čeká od ledna přepracovaný systém základních platů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ukázalo první modelové propočty a hlavní obrysy reformy, kterou koncem srpna 2026 posvětila vláda. U některých profesí vychází navýšení samotného tarifu na tisíce korun měsíčně. Konečná podoba tabulek ale zatím hotová není a […]
Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč

Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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