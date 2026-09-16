Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč

Statisíce lidí, kteří pracují pro stát a ve veřejných službách, čeká od ledna přepracovaný systém základních platů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ukázalo první modelové propočty a hlavní obrysy reformy, kterou koncem srpna 2026 posvětila vláda. U některých profesí vychází navýšení samotného tarifu na tisíce korun měsíčně. Konečná podoba tabulek ale zatím hotová není a to se před jakýmkoli počítáním hodí vědět.
Kdo si podle modelových příkladů polepší nejvíc
Zatím jsou na stole pouze modelové propočty ministerstva. Kladou vedle sebe dvě hodnoty: dnešní spodní hranici zaručeného platu a tarif, na který by daná profese měla podle reformy dosáhnout příští rok. Nejlépe v tom srovnání dopadá uklízeč v první platové třídě. Jeho základ má stoupnout z 22 400 na 25 940 korun, což je o 3 540 korun měsíčně navíc.
Ostatní modelové profese vypadají takto:
Profese Zaručený plat 2026 Tarif 2027 Navýšení tarifu Uklízeč (1. třída) 22 400 Kč 25 940 Kč +3 540 Kč Referent majetkové správy (6. třída) 31 360 Kč 34 760 Kč +3 400 Kč Referent Úřadu práce (10. třída, služební poměr) 35 840 Kč 38 840 Kč +3 000 Kč Administrativní pracovník (7. třída) 31 360 Kč 33 960 Kč +2 600 Kč Přečtěte si také: Kolik si měsíčně vydělá zastupitel města, kde žije 30 000 obyvatel? Čísla jsou veřejně dostupná
Čísla pocházejí přímo z propočtů ministerstva práce a slouží jako ukázka směru, kterým se reforma vydává. Neznamenají, že každý zaměstnanec ve stejné třídě dostane přesně tolik.
Nejnižší tarif se zvedne na úroveň minimální mzdy
Jádrem změny je nové pravidlo, že nejnižší platový tarif už nesmí spadnout pod minimální mzdu. Ta pro rok 2027 vychází na 24 900 korun a přesně na tuto úroveň se spodní příčka tabulek napojí. Každé další zvednutí minimální mzdy pak samo od sebe potáhne nahoru i tenhle nejnižší tarif.
V posledních letech to fungovalo jinak. Minimální mzda roste automaticky podle daného vzorce, zatímco tarify se hýbaly nepravidelně přes vládní nařízení. Řada z nich se tak propadla pod minimální mzdu a zaměstnavatelé museli rozdíl zalepovat příplatky nebo doplatky. Novým systémem tahle záplata končí.
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Reforma zároveň zjednodušuje odměňování podle odpracovaných let. Většina tabulek se zúží z dvanácti stupňů na osm a posun o stupeň výš má přicházet v pravidelném rytmu, zhruba jednou za pět odpracovaných let.
Zaměstnancům s dlouhou praxí ve veřejné správě mají nově přibýt samostatné platové stupně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Lépe na tom mají být i lidé s opravdu dlouhou kariérou, pro které nově přibudou samostatné stupně. Mezi jednotlivými platovými třídami se má napříště hlídat aspoň čtyřprocentní odstup, z čehož vypadávají pedagogové a akademici.
Pro pořádek ještě jeden pojmový rozdíl. Platová třída odráží náročnost a odpovědnost práce, kdežto platový stupeň hlídá odslouženou dobu. Proto se může stát, že kolegové ze stejné třídy berou různý tarif, když má každý za sebou jinak dlouhou praxi.
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Tady je namístě opatrnost. Když se zvedne tarif, ještě z toho neplyne, že přesně o tolik naskočí i to, co člověku přijde na účet. Osobní příplatek dnes u řady lidí zalepuje příliš nízký základ, takže po přechodu na nová pravidla se kus téhle sumy může ve výplatě přeskupit jinam.
Ministerstvo ale ujišťuje, že samotná změna nikoho nepoškodí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka slíbil, že „kvůli přechodu na nový systém si nikdo finančně nepohorší“. I když se tedy poměr mezi tarifem a příplatkem promění, dosavadní úroveň příjmu má zůstat zachovaná, případně vyšší.
Definitivní tabulky zatím nejsou. Co musí ještě projít
Přestože se mluví o platových tabulkách 2027, jejich konečná podoba zatím neexistuje. Vláda 31. srpna 2026 schválila návrh reformy. Ministerstvo k němu zveřejnilo ukázkové výpočty, hotové tarify rozepsané po jednotlivých stupnicích ale mezi schválenými materiály chybí a doplní je teprve prováděcí nařízení vlády.
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Reforma je zapsaná v novele zákoníku práce, kterou čeká ještě další legislativní cesta. Pokud vše proběhne podle plánu, nový systém odměňování začne platit od 1. ledna 2027. Kdo si hledá přesnou částku pro svou třídu a praxi, měl by proto počkat na finální nařízení.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.finance.cz/aktuality/statni-zamestnance-cekaji-nove-platove-tabulky-tarify-se-navazou-na-minimalni-mzdu/, https://www.denik.cz/ekonomika/ekonomika-cesko-platove-tarify-nove-zmena-vlada/, https://www.mesec.cz/clanky/revoluce-v-platech-vlada-chce-zmenit-odmenovani-zamestnancu-ve-verejnem-sektoru/, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/nove-platove-tabulky-2027-tyto-profese-ceka-skok-v-zakladu-podivejte-se-na-prvni-modelove-priklady-1435699