Bylo vyhlášeno nejlepší jídlo světa: Vori Vori Češi skoro vůbec neznají

Kdyby měl běžný člověk tipnout nejlepší jídlo planety, sázel by nejspíš na některou ze slavných světových kuchyní. Vítěz letošního gastronomického žebříčku ho ale pošle do kouta mapy, který by čekal málokdo. Prvenství totiž získal pokrm, o kterém u nás skoro nikdo neslyšel a který se vaří v zemi, kam běžný Čech obvykle nezavítá. Odkud pochází a čím si získal srdce strávníků z celého světa?
Nejlepší jídlo světa vaří babičky v Paraguayi
Na úplném vrcholu žebříčku gastronomického portálu TasteAtlas se usadila paraguayská polévka Vori Vori. Jde o vydatný kuřecí vývar, ve kterém plavou měkké knedlíčky uhnětené z kukuřičné mouky a sýra. Je to poctivé sytící jídlo z několika málo surovin, které má region po ruce už po celé generace.
Pro Paraguayce představuje Vori Vori naprosto samozřejmou součást každodenního jídelníčku. Setkáte se s ní ve venkovských staveních i městských bytech, nabídnou vám ji v zastrčené jídelně stejně jako o víkendu u rodinného stolu. Nikdo ji nechystá jako slavnostní chod a k oblibě jí stačí prostá chuť bez pomoci sociálních sítí. Zkrátka je to jídlo, kterým babička zahřeje návštěvu. I samotný název prozrazuje pokoru pokrmu, protože v jazyce původních obyvatel Guaraní znamená zhruba „malé kuličky“.
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Vítězství jihoamerické polévky nad světovými ikonami má jasné vysvětlení. Pořadí v žebříčku TasteAtlas neurčuje porota kritiků ani módní food blogeři. Body rozdávají reální strávníci z celé planety, kteří dané jídlo skutečně ochutnali. Aktuální pořadí stojí na hodnoceních, kterých se u jedenácti tisíc pokrmů sešlo přes 450 tisíc, a právě Vori Vori mezi nimi posbírala vůbec nejvyšší průměrnou známku.
Hned za paraguayským vítězem se usadila neapolská pizza, kterou netřeba nikomu představovat. Itálie ostatně patří ke stálicím celé tabulky a v první desítce má hned tři želízka v ohni. O to větší překvapení je, že první místo urvalo skromné domácí jídlo ze země bez michelinských hvězd a davů gurmánských turistů.
Kde v žebříčku skončila česká kuchyně
Napadá vás, jak si vede naše kuchyně? Do absolutní světové špičky se čeští zástupci sice pravidelně neprobojují, jeden favorit ale mezi cizinci táhne. Nejvýš z tuzemských pokrmů se dlouhodobě drží valašský frgál, placatý kynutý koláč s tenkým korpusem a vydatnou vrstvou nádivky. Ta bývá nejčastěji z:
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V jednom z ročníků se dokonce vešel do světové stovky nejlepších jídel.
Frgál si navíc už od roku 2013 nese chráněné označení Evropské unie, takže pravý valašský frgál smí vzniknout jen v tomto regionu. Dobré jméno si u cizinců drží také česnečka. Bere je na ní hlavně to, jak intenzivně chutná, a ve světových přehledech nejlepších polévek se drží celkem stabilně. Naše klasika tedy rozhodně nepropadá, jen musí soupeřit s pořádně nabitou konkurencí.
Domácí recepty válcují drahé restaurace
Letošní výsledky ukazují zajímavý posun ve vkusu jedlíků. Stále častěji boduje skromná domácí klasika, o které se za hranicemi její domoviny sotva ví, zatímco vyšperkované pokrmy z drahých podniků v žebříčku klesají. Síla samotné Vori Vori tkví přesně v téhle prostotě. Odjakživa měla zasytit početné rodiny z toho, co bylo levně po ruce, a povedlo se jí přitom chutnat vysloveně dobře.
Přečtěte si také: Češi pořád vylévají vařící vodu do dřezu. Netuší, že tím můžou způsobit škodu klidně i 10 000 Kč Domácí klasika z rodinných kuchyní si ve světových žebříčcích vede čím dál lépe a získává body, které dřív patřily drahým restauracím. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro cestovatele z toho plyne příjemné ponaučení. Nejsilnější gastronomický zážitek se často skrývá tam, kde by ho čekal málokdo, třeba u prostřeného rodinného stolu nebo ve stánku na místním trhu, daleko od drahých restaurací s dlouhým čekáním na rezervaci. A pokud vás láká ochutnat aktuálního světového šampiona, stačí málo, protože kuřecí vývar, kukuřičnou mouku i sýr seženete i u nás.
Zdroje: https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/nejlepsi-jidlo-sveta/, https://cnn.iprima.cz/anketa-nejlepsi-pokrmy-sveta-odhaleny-zebricku-kraluje-italie-cesko-i-jeho-sousede-pohoreli-493984, https://www.vlasta.cz/inspirace/nejlepsi-polevky-na-svete-vori-vori-ramen-cesneska/, https://homebydleni.cz/recepty/tradicni-ceske-jidlo-se-probojovalo-do-top-100-nejlepsich-na-svete-neni-to-svickova-ani-cesnecka/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47856-nejlepsi-jidla-sveta-podle-tasteatlas