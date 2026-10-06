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Bylo jí 28 let a pracovala v ústavu pro výzkum moru. Po její záhadné smrti skončilo v karanténě dvě stě lidí

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Na infekčním oddělení nemocnice v sibiřském Šelechově platí karanténa, sousední státy zpřísnily kontroly na hranicích a případ sleduje i Světová zdravotnická organizace. Spouštěčem je smrt mladé laborantky z Irkutského protimorového ústavu. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu, verzí je ale víc. Co o případu víme a jak velké je riziko?
Bylo jí 28 let a pracovala v ústavu pro výzkum moru. Po její záhadné smrti skončilo v karanténě dvě stě lidí

Bylo jí 28 let a pracovala v ústavu pro výzkum moru. Po její záhadné smrti skončilo v karanténě dvě stě lidí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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