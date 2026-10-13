Reklama
Byla vyhlášena nejméně obvyklá jména, která Češi dávají miminkům. Některá stojí za toPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo by čekal, že se v jedné české porodnici během jediného měsíce […]
Byla vyhlášena nejméně obvyklá jména, která Češi dávají miminkům. Některá stojí za to
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 13.10.2026 06:27
Reklama
Víte, kolik bere v Rakousku důchodkyně, která celý život pracovala jako prodavačka? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Představte si dvě ženy stejného věku. Obě odstály desítky let za pokladnou, […]
Pokud se vás personalista zeptá na tohle na pohovoru, může za to dostat pokutu klidně 200 000 Kč. Většina Čechů vůbec neví, co se chystá
„A kolik teď berete?“ Tuhle otázku slyšel u pohovoru skoro každý, kdo […]
Víte, jaký důchod bere senior v USA po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, nebudete věřit
Americké filmy a seriály v nás léta živí představu, že senioři za […]
Víte, jaký důchod bere senior na Slovensku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, budete koukat
O slovenských penzích kolují mezi Čechy různé představy. Jedni slyšeli o třináctém […]
Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
Rakety v Polsku a nacisté v Pobaltí. Jaké jsou scénáře ruského útoku na NATO?
Proboha!
dnes, 07:00
5 min
Umělá inteligence by mohla dramaticky zvýšit sociální nerovnost. Vyjádřil se i Papež Lev XIV.
Proboha!
dnes, 07:00
4 min
Zvrat v pohřbu Antonie Zacpalové. Ivanu Gottovou předběhla rodinná známá
Žena.cz
dnes, 06:58
Kraj chce příští rok začít stavět novou zdravotnickou školu v Liberci
Liberecká Drbna
dnes, 06:53
2 min
Češi přišli na geniální způsob, jak doma udržet teplotu 23 °C bez topení, i když je venku 8 °C
FVE.info
dnes, 06:45
4 min
Reklama
Tenhle puntíkatý hrnek stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé z ciziny nabízejí i 580 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:39
4 min
„Stačila by jedna dávka z kulometu." Britský veterán šokoval výrokem o migrantech
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:38
Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě
Cooky.cz
dnes, 06:31
3 min
Rodinné zvyklosti, které Češi považují za samozřejmost, jsou jinde ve světě vnímány jako obtěžování. Jejich provádění však může mít větší význam, než si myslíte
Asianstyle
dnes, 06:30
3 min
Připravte se na nejhorší. Meteorologové čekají výkyv, jaký letos ještě nebyl
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Reklama
Nejzdravější rostlina světa roste všude v Česku. Je nejlepší proti kašli i zácpě, ale vypadá jako plevel
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:30
5 min
Tento odstín melíru ubere až 8 let: Kadeřnice ho doporučují ženám po 60
ExtraInspirace
dnes, 06:30
2 min
Jak snížit riziko domácí katastrofy? Pošli děti k babičce, manžela na ryby a pak zkontroluj baterku
Poudree.cz
dnes, 06:30
4 min
Nemáte doma tenhle starý porcelánový hrnek z ČSSR? Pokud ano, může mít hodnotu klidně 1 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 06:29
4 min
Byla vyhlášena nejméně obvyklá jména, která Češi dávají miminkům. Některá stojí za to
Zodpovime.cz
dnes, 06:27
4 min
Reklama
V Česku tisícovka, v Polsku téměř 39 tisíc korun. Rozdíly v podpoře nejstarších seniorů jsou otřesné
Byznys trendy
dnes, 06:25
3 min
Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:22
4 min
Smrtelný střet pod Mohelnickým kopcem. Při autonehodě zemřeli dva lidé
Hanácká Drbna
dnes, 06:21
1 min
Apple chce iPhone Air 2 ještě ztenčit o 0,4 mm, a přesto do něj nacpat větší baterii. Řekl, jak to hodlá udělat
Mobify.cz
dnes, 06:21
5 min
Tohle by možná potřebovali i čeští učitelé. Dánsko chce povolit použití síly proti neukázněným žákům
Trendy svět
dnes, 06:17
3 min
Reklama
Další rána Ukrajině. Putin má podle Trumpa větší zájem se dohodnout než Zelenskyj
HN.cz
dnes, 06:15
Hurikán Simon zasáhl západ Mexika, v zemi je pět obětí a hrozí ničivé záplavy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:12
Česko čeká další ochlazení. Mrazy se budou opakovat, na horách může sníh vydržet několik dní
Trendy svět
dnes, 06:10
3 min
Meteorologové změnili předpověď na zimu. Má být ještě horší, než se čekalo
Outdoor tipy
dnes, 06:08
4 min
Spor o miliardový majetek Walderodů pokračuje. Soud má dnes rozhodnout
Hradecká Drbna
dnes, 06:06
1 min
Reklama
„Musíme být přítomni ve vesmíru.“ CSG se stala největším akcionářem v kanadském výrobci vesmírných technologií
HN.cz
dnes, 06:02
Zašlé stříbrné příbory po babičce mohou opět zářit novotou. Původní lesk jim vrátí jednoduchý domácí postup
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:00
2 min
Praha prověřila ochranu vodojemu Flora před bezpečnostními hrozbami
VodaDnes.cz
dnes, 06:00
1 min
Zahradní architekti ji vysazují pod stromy, kde nic jiného neroste. Japonská tráva za pár stovek promění stín v nejhezčí místo zahrady
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Družice má létat tak nízko, že ji atmosféra bude brzdit. Proto dostala za úkol „dýchat vzduch“
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Reklama
Trvalky sestřižené na podzim přezimují hůř než ty ponechané. Většina zahrádkářů ale v říjnu sahá po nůžkách úplně zbytečně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč
UdálostiExtra
dnes, 05:58
4 min
„Příště zvýšíme výtlak.“ Klempíř promluvil o „debaklu“ Motoristů a řekl, co bude teď jinak
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:56
Muž ve Frýdku-Místku spadl z balkonu. Chirurgický zákrok potřeboval už na místě
Ostravská Drbna
dnes, 05:56
1 min
Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo město
Karlovarská Drbna
dnes, 05:53
1 min
Reklama
Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně
ExtraInspirace
dnes, 05:47
3 min
Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:47
3 min
Žloutnutí houby po říznutí nemusí znamenat otravu. Stejně reagují i jedlé pečárky. Rozdíl je v rychlosti
VědaŽivě.cz
dnes, 05:40
6 min
Gemini obestírají otazníky, proslýchá se, že Google optimalizuje pro benchmarky
diit.cz
dnes, 05:40
1 min
Letošní změna na zimní čas přijde nejdříve za poslední roky. Posun hodin narušuje biorytmus i u zdravých lidí
VědaŽivě.cz
dnes, 05:39
6 min
Reklama
Reklama
Velké otazníky Pavlovy bleskové otočky na volby. Rýsuje se scénář platby za tryskáč
Magnáti jí platí drahé cesty, na kartě má obří dluh. S velvyslankyní dochází trpělivost už i Trumpovi
Falešný hovor, řekli záchranářům. Proč pomoc po zpackané popravě přišla tak pozdě
Ložnice ztrácí výsadní postavení. Intimní chvíle lidé stále častěji zažívají jinde
Muž, který se prohlásil císařem USA a rozpustil Kongres. Amerika ho neposlouchala, San Francisco ho milovalo
Reklama
Reklama