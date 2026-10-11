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Byla jsem vzrušená, ne nervózní! Marta Jandová prozradila, jak krotila nervy ve StarDance

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Do prvního večera StarDance nastupovala Marta Jandová (52) s mantrami, které si opakovala v zákulisí. V rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že s nimi pomáhala i kolegům. Když pak přišla řeč na obavy z kritiky, zpěvačka přiznala, že po zkušenostech z minulosti se bojí, aby ji nervozita znovu nepřemohla.
Marta Jandová to rozjela na prvním večeru StarDance.

Marta Jandová to rozjela na prvním večeru StarDance.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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