Byla jsem vzrušená, ne nervózní! Marta Jandová prozradila, jak krotila nervy ve StarDance

Marta Jandová to rozjela na prvním večeru StarDance. Marta Jandová si tanec užila. Zpěvačka přiznala, že podpatky vůbec nenosí. Marta Jandová zatančila úžasně. Marta Jandová na parketu vydala všechnu svojí energii. Moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben. Letošní StarDance porota. Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili sambu. Petra Nesvačilová a Filip Hudlický. Hana Dvorská a Michal Kurtiš zatančili chachu. Vojta Dyk a Katarina Málek zatančili sambu. Tomáš Polák a Adriana Mašková zatančili chachu. Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková zatančili waltz. Tom Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili sambu. Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská zatančili chachu. Sára Sandeva a Daniel Makovec zatančili waltz. Marta Jandová a Martin Prágr zatančili sambu.
Do prvního večera StarDance nastupovala Marta Jandová (52) s mantrami, které si opakovala v zákulisí. V rozhovoru pro Aplausin.cz přiznala, že s nimi pomáhala i kolegům. Když pak přišla řeč na obavy z kritiky, zpěvačka přiznala, že po zkušenostech z minulosti se bojí, aby ji nervozita znovu nepřemohla. Nejsme profesionální tanečnice
Před vystoupením si Marta Jandová v zákulisí připomínala, že ona ani její kolegové nejsou profesionální tanečníci. Mantru sdílela také se Sárou Sandevou. „Sára Sandeva stála za mnou, tak jsem jí říkala: ‚Jsem zpěvačka.‘ Ona na mě: ‚Jsem herečka.‘ A už jsme jeli tu stejnou mantru, jako že: ‚Tancujeme dva a půl měsíce, a nejsme profesionální tanečnice.‘“ řekla Marta pro Aplausin.cz.
Právě to jí podle jejích slov pomáhalo zvládnout tlak prvního večera. „Nazkoušeli jsme to, udělali jsme nejvíc pro to, co jsme mohli, a dneska to můžeme jenom ukázat,“ řekla. Zároveň připustila, že krátká doba na přípravu nebyla jednoduchá: „Člověk prostě buď na to ty vlohy má, nebo nemá a dva a půl měsíce je opravdu hrozně málo.“.
Na otázku, jestli jí pomohla i citace připisovaná Anthonymu Hopkinsovi, Jandová vysvětlila, že místo nervozity cítila spíš vzrušení. „Protože jsem nebyla nervózní, já jsem byla vzrušená a to je velký rozdíl, jako tím tancem.“. Pomohla jí myšlenka z Hopkinsovy knihy
Citace, kterou si Marta Jandová připomínala, se podle ní týká toho, že nervozita může pramenit z obav, co si o člověku pomyslí ostatní. „V knize Anthonyho Hopkinse mu asi v půlce té knihy někdo řekl, že nervozita je velice sobecká vlastnost. Protože člověk je nervózní jenom kvůli tomu, co si o něm budou myslet ti ostatní a nedělá to vlastně sám pro sebe.“.
S tanečním partnerem Martinem si proto před vystoupením řekli, že tanec udělají hlavně pro sebe. Přesto Jandová přiznala, že má obavy z dalšího vývoje. „Ale po těch všech porodcovských věcech se bojím, abych nebyla nervózní opravdu a ne už jenom vzrušenou, aby vzrušenost neodešla, aby tam nezůstala ta nervozita z toho, z čeho bude zase kritika.“.
Samotný tanec si ale užila víc než při předchozích pokusech. „Úplně nejvíc. Ono totiž to publikum k tomu dodává a měla jsem tady manžela, měla jsem tady dceru, měla jsem tady kamarádky, měla jsem tady tatínka,“ popsala šťastně zpevačka. Přítomnost rodiny ji podle jejích slov nerozhodila. „Naopak, akorát mi to dalo jako mízo do stromu. Strašně jsem, strašně jsem byla ráda, že tady všichni byli.“. Zdroj: Aplausin.cz