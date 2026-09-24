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Byl vyhlášen nejhorší alkohol na světě. V žebříčku je český tuzemák i pivo z Brna

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Když se řekne nejhorší alkohol planety, většina lidí si představí něco exotického a nebezpečného. Jenže na aktuálním žebříčku, který sestavil mezinárodní gastronomický portál TasteAtlas, se mezi propadáky objevily i klasiky z českých hospod. Než ale kdokoliv začne bránit domácí sklenku, vyplatí se podívat, jak přesně se známky rozdávaly. Čísla vyprávějí trochu jinou historku než titulek. […]
Byl vyhlášen nejhorší alkohol na světě. V žebříčku je český tuzemák i pivo z Brna

Byl vyhlášen nejhorší alkohol na světě. V žebříčku je český tuzemák i pivo z Brna

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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