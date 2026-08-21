Byl to skvělý nápad, ale Netflix ho zničil. Třetí řada hitu od Netflixu naštvala diváky, knižní předloha už neplatí

Můj život s Walterovic kluky rozhodně není malý seriál, který by se na Netflixu objevil a po několika týdnech zmizel. Už při premiéře v prosinci 2023 se první řada dostala na druhé místo celosvětového žebříčku anglicky mluvených seriálů a během prvních čtyř dnů nasbírala 7,5 milionu zhlédnutí. O týden později už byla na prvním místě.
První řada navíc zůstala v celosvětové desítce nejsledovanějších seriálů celkem osm týdnů a za toto období nasbírala 44,3 milionu zhlédnutí.
Druhá řada pak při premiéře v srpnu 2025 začala ještě lépe – během prvních čtyř dnů získala 11,8 milionu zhlédnutí a rovněž obsadila první místo mezi anglicky mluvenými seriály.
Není proto překvapením, že Netflix seriál několikrát prodloužil. Třetí řada dorazila 6. srpna 2026 a čtvrtá už je potvrzená na rok 2027.
O čem Můj život s Walterovic kluky vlastně je?
Příběh sleduje Jackie Howardovou, teenagerku z New Yorku, které tragická smrt rodičů převrátí život naruby. Přestěhuje se proto do Colorada ke své poručnici a její početné rodině Walterových. V novém domově se musí vyrovnat nejen se ztrátou rodičů a úplně jiným způsobem života, ale také s pozorností dvou bratrů. Alex a Cole jsou totiž každý úplně jiný. Zatímco Alex působí klidněji a spolehlivěji, Cole je komplikovanější a impulzivnější.
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Právě z jejich vzájemného soupeření vznikne milostný trojúhelník, který se stal jedním z hlavních motorů celého seriálu. A třetí řada ukázala, že tvůrci rozhodně nemají v úmyslu ho jen tak uzavřít.
Foto: Netflix Ani třetí řada se knižní předlohou neřídí
Můj život s Walterovic kluky má přitom zajímavou historii. Seriál vznikl podle stejnojmenného románu
Ali Novak, který autorka původně napsala pro Wattpad. Kniha se později dočkala klasického vydání a v roce 2025 vyšlo také pokračování s názvem Můj návrat k Walterovic klukům.
Jenže kdo by čekal, že Netflix postupně převede na obrazovku obě knihy, bude překvapený. Už druhá řada se od knižního příběhu vydala vlastním směrem a ty další budou v tomto trendu pokračovat.
To je důležité především pro fanoušky knih. Seriál už totiž není možné předvídat podle toho, co se stane na stránkách románů. O osudu Jackie, Colea a Alexe tak tentokrát rozhodují scenáristé seriálu, nikoli knižní předloha.
Foto: Netflix
Pozor, další část článku obsahuje spoilery ke třetí řadě. Cole skončil po děsivé autonehodě
Třetí řada postupně přivede Colea k automobilovým závodům. Jeho soupeření s Danversem se ale začne vymykat kontrole, a právě automobil se nakonec stane prostředkem jednoho z největších zvratů celé série. Cole se rozhodne vynechat závod a vyrazit za Jackie. Danvers ho však začne pronásledovat. Cole se snaží uniknout, jenže jeho vůz nakonec sjede ze silnice a několikrát se převrátí.
Přežil Cole nehodu? Netflix nechává jeho osud otevřený, a tato otázka se tak stává jedním z hlavních háčků pro další řadu.
Foto: Netflix Jenže Netflix už ví, co bude dál
A právě tady se objevuje trochu zvláštní problém. Kdyby seriál skončil bez potvrzeného pokračování, Coleova nehoda by fungovala jako pořádný šok. Jenže Netflix další řadu oznámil už v květnu, tedy ještě před uvedením třetí série, a její premiéra je plánována na rok 2027.
Navíc se čtvrtá série už natáčí a
Noah LaLonde, který Colea hraje, se podle dostupných informací vrací. To samozřejmě není stoprocentní důkaz, že Cole přežije. Seriály mohou pracovat se vzpomínkami, časovými posuny nebo jinými dějovými postupy. Pokud ale divák ví, že herec patří mezi představitele pokračování, těžko bude věřit, že se právě teď definitivně loučí s jednou z hlavních postav. Foto: Netflix Jackie mezitím políbila někoho jiného
A aby toho nebylo málo, Coleova nehoda není jediným velkým zvratem posledních minut. Jackie se během třetí řady znovu dostává do komplikované situace. Její vztah s Colem se rozpadne a do jejího života se vrátí Eliot, její kamarád z dětství. Právě s ním se v závěru políbí. Ve stejné době přitom Cole bojuje o život a Jackie vůbec netuší, co se mu stalo.
Tvůrci tak poslední epizodu zakončili hned několika otevřenými otázkami. Co bude s Colem? Co bude s Jackie a Eliotem? A kam se vlastně posune Alex, jehož vlastní vztahová situace je také pořádně komplikovaná?
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Právě tady se podle části diváků začíná objevovat slabší stránka seriálu. Můj život s Walterovic kluky od začátku stojí především na vztazích a jejich komplikacích. Když se ale některá situace začne konečně uklidňovat, objeví se další problém, který ji znovu převrátí.
Ve třetí řadě se tak vedle Jackie, Colea a Alexe dostávají do popředí další vztahy. Alex řeší Kiley a Dylan, Jackie se sbližuje s Eliotem a Cole se mezitím vrhá do automobilových závodů.
Výsledkem je příběh, ve kterém se vztahové konflikty vrství jeden na druhý. A část diváků proto začíná mít pocit, že seriál už někdy nevytváří nové konflikty proto, že je potřebují samotné postavy, ale proto, aby měl důvod pokračovat další řadou.
Čtvrtá řada je každopádně potvrzená, a právě v ní se ukáže, jestli tvůrci dokážou všechny rozehrané příběhy smysluplně uzavřít. Jedno je ale jisté: protože seriál už dávno opustil knižní předlohu, tentokrát nám další vývoj neprozradí ani samotná autorka.
Zdroje: ScreenRant, TUDUM, Entertainment Weekly, People, What´s on Netflix