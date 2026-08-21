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Byl to skvělý nápad, ale Netflix ho zničil. Třetí řada hitu od Netflixu naštvala diváky, knižní předloha už neplatí

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Romantický seriál Můj život s Walterovic kluky patří mezi úspěšné netflixovské tituly posledních let. Třetí řada dorazila na obrazovky 6. srpna a znovu rozehrála komplikované vztahy mezi Jackie, Colem a Alexem. Tentokrát ale tvůrci zašli ještě dál a závěr série přinesl zvrat, který část diváků pořád
Byl to skvělý nápad, ale Netflix ho zničil. Třetí řada hitu od Netflixu naštvala diváky, knižní předloha už neplatí

Byl to skvělý nápad, ale Netflix ho zničil. Třetí řada hitu od Netflixu naštvala diváky, knižní předloha už neplatí

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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