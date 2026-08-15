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Byl Šalamoun tak mocný, jak tvrdí Bible? Doly v Timně dávají odpověď

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Starověký měděný revír v jižní Aravě neprozrazuje jméno svého vládce, ale odhaluje společnost, která byla překvapivě bohatá, organizovaná a mocná.
Byl Šalamoun tak mocný, jak tvrdí Bible? Doly v Timně dávají odpověď

Byl Šalamoun tak mocný, jak tvrdí Bible? Doly v Timně dávají odpověď

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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