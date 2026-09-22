Byl nejslavnějším hercem v zemi. Pak se probudil a neznala ho ani vlastní rodina

Netflix zveřejnil ukázky k novému
japonskému seriálu Nemluvil tu někdo o mně? (Did Someone Happen to Mention Me?). Komedie začíná, když se legendární herec Gen Takasegawa (Koji Yakusho), o kterém se říkalo, že „ho v Japonsku zná každý“, vrací do své rodné země. Po dvou letech od začátku pandemie a poté, co sklidil úspěch na londýnských jevištích, přilétá zpět do Japonska a z jeho života se stává sci-fi. Foto: Netflix Foto: Netflix
Trailer ukazuje hercovy výkony v roli Krále Leara v prestižním londýnském divadle Globe, kde sklízí bouřlivé potlesky a nadšené ovace vestoje. V šatně se pak úzkostlivě ptá novinářů:
„A zmiňovali lidi i mně?“ V Japonsku však herce čeká šok. Nejen obyčejní lidé na ulici, ale ani jeho vlastní rodina a kolegové už nevědí, kdo je. Tak začíná nová kapitola v životě herecké superhvězdy, na kterou si najednou nikdo nevzpomíná.
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Lákadlem
nového seriálu je mimo jiné herecký výkon Kojiho Yakusho, v reálu jednoho z nejslavnějších japonských herců a držitele ceny za nejlepšího herce z filmového festivalu v Cannes z roku 2023. Ten se vrhá se do kontrastních rolí v sérii proměn – od majestátního krále Leara po bezdomovce, frajera v kožichu nebo obsluhy sauny. Gen Takasegawa, v seriálu kdysi jedna z největších celebrit, se propadá na dno a je chodícím ztělesněním touhy po slávě. Prochází nejrůznějšími situacemi a zoufale se snaží vyškrábat zpět nahoru na vrchol v rámci zoufalé cesty, od které prostě nejde odtrhnout oči. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
V průběhu seriálu se kolem herce objeví pestrá škála sympatických postav, které hrají Kento Kaku, Kenichi Matsuyama, Noriko Eguchi, Yumi Kawai, Masatoshi Hamada, Hayato Isomura, Shusaku Kamikawa, Yoh Yoshida a další. Původní příběh Kankury Kudoa (Let’s Get Divorced a Extremely Inappropriate!), postavený na tématu naší touhy být celebritou, představí celou řadu originálních, poutavých a zábavných postav tak, jak je zvykem u japonských kousků.
Posedlost slávou je v každém z nás
„Díky brilantnímu scénáři Kankury Kudoa, který je spletitý, bláznivý, vtipný a i podivně dojemný, jsem si natáčení s herci a štábem skvěle užíval, a to i v intenzivním letním vedru,“ říká Koji Yakusho. „Je to podruhé v životě, co jsem dostal roli herce.“
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Režisér a scenárista Kankuro Kudo dodává:
„Koji Yakusho dává srdce a duši i do těch nejtriviálnějších replik, které napíšu… Ať už jste herec, scenárista nebo jen někdo s účtem na sociálních sítích, každý má touhu po uznání – předvádí se, přehání, upravuje své příspěvky a někdy pozdě v noci tweetuje zbytečné věci, až se sám nesnáší. Nedá se tomu zabránit. Tuto problematickou lidskou tendenci jsem ztvárnil jako komedii, aniž bych ji popíral nebo potvrzoval. Doufám, že se vám to bude líbit.“ Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
Seriál Nemluvil tu někdo o mně? (Did Someone Happen to Mention Me?) zkoumá lidskou posedlost slávou skrze příběh slavného muže, jehož reputace, rodina i peníze zmizely přes noc. Téma, které řešil snad každý z nás, představí, jestli se dá rychle znovu proslavit na sociálních sítích či jak se vypracovat od nejnižších pozic opět na vrchol. Japonský kousek spojí komedii s prvky sci-fi, takže se můžeme těšit na ztřeštěnou jízdu.
Komedie o herci, který je nucen začít život od nuly a vybojovat si cestu zpět do centra pozornosti, má na Netflixu premiéru 22. října.
Zdroje: Netflix, Hollywood Reporter, Deadline