Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Byl jednou jeden dům měl původně úplně jiný konec. Cenzura donutila tvůrce dotočit mrtvé hrdiny a barikády

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Televizní seriál Byl jednou jeden dům z roku 1974 provázely cenzurní zásahy i nutnost přetočit celý poslední díl. Vznikla i rekordní ateliérová stavba.
Byl jednou jeden dům

Byl jednou jeden dům

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
Reklama
Další články z V Telce
Smrt krásných srnců: Kemra připravila o roli jediná věta a Vlkovou čekala tajná milostná scéna
Smrt krásných srnců: Kemra připravila o roli jediná věta a Vlkovou čekala tajná milostná scéna
Vodní svět: Costner během natáčení řešil rozvod, utopil vlastních 22 milionů a málem zemřel při natáčení
Vodní svět: Costner během natáčení řešil rozvod, utopil vlastních 22 milionů a málem zemřel při natáčení

Zákulisí filmu Vodní svět poznamenala silná mořská nemoc, chybějící toalety i nečekané zásahy grafiků kvůli...

Černočerná tma: Dieselovi připekly čočky k očím, Riddick měl zemřít a injekce mířila přímo do očního kanálku
Černočerná tma: Dieselovi připekly čočky k očím, Riddick měl zemřít a injekce mířila přímo do očního kanálku

Snímek Černočerná tma provázely velké úpravy scénáře. Z původně plánované hrdinky se stal muž a aplikace...

Sázka na třináctku: Cigánová ukázala víc, než bylo v kriminálkách obvyklé, a z krkonošského Kuby se stal rázný poručík
Sázka na třináctku: Cigánová ukázala víc, než bylo v kriminálkách obvyklé, a z krkonošského Kuby se stal rázný poručík

Kriminálka Sázka na třináctku nabídla odvážné scény i úsměvný omyl s mikrofonem. U hlavní ženské postavy...

Vinnetou – Poslední výstřel: žralok vyděsil filmaře, Barker dostal 45 tisíc dolarů a záporák doplatil na svou roli
Vinnetou – Poslední výstřel: žralok vyděsil filmaře, Barker dostal 45 tisíc dolarů a záporák doplatil na svou roli

Westernový snímek Vinnetou - Poslední výstřel provázely během natáčení kuriózní nehody i nečekané herecké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.