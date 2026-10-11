Byl jednou jeden dům: Komunističtí cenzoři donutili filmaře přetočit celý konec

Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize Byl jednou jeden dům, FOTO: © Česká televize / Jaroslav Trousil, distr. Česká televize
V legendárním seriálu Byl jednou jeden dům z roku 1974 odehrál herec Jiří Sovák všechny epizody v jednom jediném kusu oděvu. Natáčení navíc kopírovalo skutečné vztahy a komunistická cenzura si kvůli nedostatečné oslavě Rudé armády vynutila kompletní předělání konce. Majitel domu a ulice s hanlivým názvem
Majitel činžovního domu na pražském Novém Městě pan Nerudný, kterého hraje Miloš Nedbal, pronajímá byty rozmanitým lidem. Sám se trápí se svými čtyřmi syny a jeho nájemníci řeší vlastní každodenní starosti. Děj zachycuje období od roku 1936 do konce druhé světové války. Sousedé z pavlače společně prožívají německou okupaci i Pražské povstání.
Fiktivní dům číslo dvanáct umístili autoři do vymyšlené Bagounovy ulice. Její název přitom vycházel ze starého označení „bagoun“, které se dříve používalo pro tlustého člověka nebo pro prase.
Obří ateliér a skutečná hospoda s novým jménem
Průčelí domu se točilo v pražské Opatovické ulici, ale celý vnitřní pavlačový trakt vznikl uměle. Filmaři ho postavili na Barrandově v tehdy největším ateliéru číslo sedm, čímž vytvořili nejrozsáhlejší filmovou dekoraci od konce 40. let. Původní natáčení na kvalitní pětatřicetimilimetrový filmový materiál navíc umožnilo pozdější přepis a od jara roku 2010 mohli diváci sledovat seriál v detailnějším rozlišení.
Dnes ve skutečném domě na Novém Městě funguje hospoda Velryba, která tak naplňuje seriálovou předlohu podniku U čerta. Majitel, jemuž se budova vrátila v restituci, chtěl v suterénu obnovit i tehdejší kino Bio Illusion, ale plány překazily příliš vysoké finanční náklady. Obyvatelé seriálového domu navíc koukali na reálný kostel svatého Michala, kde ve 20. letech minulého století hrával na varhany slavný Albert Schweitzer.
Jiří Sovák nesundal sako a manželé hráli manžele
Uhlíř Matěj Budák, kterého ztvárnil Jiří Sovák, odehrál podle pamětníků všech pět dílů v jednom jediném saku. Casting navíc v některých případech kopíroval skutečné vztahy. Vladimír Ráž a Alena Vránová si před kamerou zahráli manžele Hektora a Kláru, přičemž v té době tvořili manželský pár i v reálném životě. Další seriálová dvojice, Jan Skopeček a Slávka Budínová, si manželské soužití před kamerou zopakovala o dva roky později v komedii Léto s kovbojem.
Zvýšenou pozornost věnovali tvůrci i rekvizitám. Vladimír Menšík v roli Drvoty jezdil ve voze Škoda 422 Pickup z přelomu dvacátých a třicátých let a strážník Josef Větrovec nosil naprosto přesnou uniformu policejního poručíka.
Vynucené přetáčení konce a chybějící herec
Závěrečný pátý díl s názvem Obvaziště Boccaccio u komunistické cenzury narazil, protože podle úředníků málo zdůrazňoval revoluci a zásluhy Rudé armády. Štáb musel konec natočit znovu a upravit osudy hrdinů. Promítač v podání Petra Čepka tak v nové verzi umírá při pochodu smrti a zraněný pilot Václav Postránecký končí s poraněnou rukou v nemocnici ve Vratislavi.
Do přetočeného finále s názvem Barikáda ve vedlejší ulici museli tvůrci připsat i zcela nové postavy, které hráli například Viktor Preiss nebo Josef Čáp. Natáčení předělaného konce se naopak nedožil Jan Libíček, který v mezidobí předčasně zemřel a v bojových scénách už chyběl. Po roce 1989 se do televizního vysílání i na trh s DVD vrátila výhradně původní zakázaná verze.
Seriál Byl jednou jeden dům vysílá ČT1 11. října 2026 od 17:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ceskatelevize, cs.wikipedia, csfd).