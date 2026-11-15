Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Byl hypochondr a na všechny řval, řekl o něm kolega z Ulice. Bronislav Poloczek si ale své trápení nechával pro sebe

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Václav Svoboda, jeho seriálový syn z Ulice, o něm prohlásil, že polykal prášky po hrstech a pak na celý štáb křičel. Jenže jiní kolegové popisují úplně jiného člověka.
Byl hypochondr a na všechny řval, řekl o něm kolega z Ulice. Bronislav Poloczek si ale své trápení nechával pro sebe

Byl hypochondr a na všechny řval, řekl o něm kolega z Ulice. Bronislav Poloczek si ale své trápení nechával pro sebe

Zdroj: J.Broukal / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:13

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Vlasta Burian vydělával balík a ženy mu ležely u nohou. Pak přišla válka a z krále komiků se stal vyvrhel
Vlasta Burian vydělával balík a ženy mu ležely u nohou. Pak přišla válka a z krále komiků se stal vyvrhel
Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"
Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"

Herec Jakub Prachař po pátém soutěžním večeru StarDance veřejně naznačil, že do hodnocení jeho manželky...

Mladší generace už mě nepoznává a mně to vyhovuje. Syn Ivety Bartošové popsal, jak se zbavil stínu slavných rodičů
Mladší generace už mě nepoznává a mně to vyhovuje. Syn Ivety Bartošové popsal, jak se zbavil stínu slavných rodičů

Artur Štaidl oslavil třicítku, podniká s nemovitostmi, hraje v kapele a v televizním rozhovoru poprvé...

Zpěvačka, modelka, podnikatelka. Partnerka Sámera Issy má za sebou kariéru, o které málokdo ví. Teď sklízí uznání
Zpěvačka, modelka, podnikatelka. Partnerka Sámera Issy má za sebou kariéru, o které málokdo ví. Teď sklízí uznání

Finalistka soutěže Žena České republiky poděkovala ženě, kterou většina zná jen jako partnerku známého...

Radúz Mácha z Ulice točí milostné scény s mladší kolegyní. Doma ho manželka sama zkouší a pak se zeptá, jak to vypadalo
Radúz Mácha z Ulice točí milostné scény s mladší kolegyní. Doma ho manželka sama zkouší a pak se zeptá, jak to vypadalo

Devětatřicetiletý herec líčí postelovou scénu s jednadvacetiletou kolegyní jako práci pod dekou před...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.