Burns patřil k nejděsivějším tvářím v NHL. Přes léto si nechal udělat zuby, oholil vous a vypadá o patnáct let mladší

Čtyřicetiletý obránce, kterého NHL roky popisovala jako kříženec Grizzly Adamse se Sasquatchem, přišel s krátkými vlasy, zastřiženým vousem a zbrusu novými předními zuby. Tři nejčitelnější znaky jeho hokejové siluety zmizely naráz, během jediného léta. Když se o pár dní později k proměně vyjádřil pro agenturu AP, nabídl jedinou vysvětlující větu: „Je to trochu jiné. Jsem aerodynamičtější.“ Nic víc. Žádný hluboký motiv, žádná zpověď. Jen člověk, který si po víc než dekádě sundal masku, a pod ní vypadal o generaci mladší.
Vous, zuby, vlasy: tři ikony najednou
Aby člověk pochopil, proč proměna vyvolala takový rozruch, musí si připomenout, co Burns dvacet let budoval. Star Tribune ho v roce 2016 popsala jako „něco mezi Grizzly Adamsem a Sasquatchem bez předních zubů“, postavu, kterou nešlo přehlédnout ani v civilu. Vous nosil přes dekádu. Začal prý náhodou, pak ho shazoval pro charitu, pak ho nechal růst kvůli reakcím fanoušků a kvůli éře „vousatých bratrů“ po boku Joea Thorntona v San Jose. V lednu 2017 kolem něj Sharks postavili oficiální promo akci, v březnu 2025 mu spoluhráči v Carolině oslavili čtyřicátiny tím, že nastoupili ve falešných vousech. Vous nebyl doplněk. Byl to značka.
A pak tu byly zuby. Tři vlastní přední ztratil při zásahu holí do obličeje v roce 2013, čtvrtý měl poškozený. Už v únoru 2016 přiznal agentuře AP, že kosmetickou náhradu vlastně má, jen ji většinou nenosí. „Nechávám je v zásuvce,“ řekl tehdy. V hokeji to dává smysl: dokud hráč riskuje další ránu pukem, definitivní řešení typu implantát se odkládá. Burns navíc od listopadu 2013 nezmeškal jediný zápas, jeho série nepřerušených startů překročila v dubnu 2026 tisícovku, a každý z těch zápasů znamenal další šanci přijít o další kus chrupu.
Co přesně si nechal udělat
Přesný typ zákroku na předních zubech Burns veřejně nespecifikoval. Text NHL.com z 16. září 2026 mluví o „zbrusu nových předních zubech“, nic víc. Jestli šlo o implantáty, korunky, fazety, nebo sofistikovanější snímatelnou protézu, nevíme. Víme jen, že výsledek vypadá přirozeně a že Burns poprvé za paměti fanoušků přišel na veřejnost s kompletní řadou předních zubů.
U vousu je situace jasnější: drasticky zkrácený, možná zcela oholený a nahrazený krátkým strništěm. Vlasy taky výrazně kratší. Dohromady tři změny, které z muže popisovaného jako „okamžitě rozpoznatelný kdekoli“ udělaly někoho, koho bylo těžké poznat.
Reakce: osmnáctiletý kluk ve čtyřicátém těle
Nejkonkrétnější veřejnou reakci dodal útočník Brock Nelson. Burns podle něj nepůsobí jako jednačtyřicetiletý veterán, ale spíš jako „osmnácti-, devatenáctiletý kluk“. Trenér Jared Bednar doplnil, že mladší dojem nedělá jen chybějící vous, ale i Burnsova fyzická kondice, což u hráče, který vstupuje do 23. sezony NHL a drží sérii přes tisíc zápasů v řadě, není úplně samozřejmé.
Přesné číslo „o kolik let mladší“ samozřejmě neexistuje. Nelsonovo přirovnání je subjektivní, ale síla šoku je doložitelná: Burns roky fungoval jako živá karikatura, postava, kterou fanoušci kreslili jedním tahem (vous, mezera v chrupu, divoké vlasy). Teď z toho nezbylo nic.
Co to znamená pro Burnsovu značku
Krátkodobě Burns přišel o svůj nejsilnější vizuální prvek. Vous generoval klubové promo akce, inspiroval spoluhráče k holdovacím gestům, živil memy i merchandising. Mezera po zubech byla druhý pilíř téhož příběhu: „tvrdý chlap, co se nebojí vypadat jako pirát“. Obojí je pryč.
Jenže Burnsova značka nikdy nestála jen na vzhledu:
- 23 sezon v NHL, z toho přes tisíc zápasů v řadě bez jediného vynechaného
- Norris Trophy z roku 2017
- Pověst týmového originálu, který chová exotická zvířata a sbírá středověké zbraně
Navíc, a tady si dovolíme redakční úsudek, samotná proměna je marketingově silnější než roky stabilní image. Šoková hodnota „Burns bez vousu“ generuje víc pozornosti než „Burns s vousem“ v patnácté sezoně po sobě. Paradoxně tak mohl svou značku posílit právě tím, že ji zdánlivě zrušil.
Proč zrovna teď
Veřejně doložený důvod neexistuje. Burns nabídl jen vtip o aerodynamice a konstatování, že je to „trochu jiné“. Žádná zmínka o rodině, agentovi, klubu ani osobním zlomu.
Logika přestávky mezi sezonami ale mluví jasně: léto je jediný čas, kdy má smysl řešit definitivní zubní práci. Během sezony hrozí další zásah pukem nebo holí, a investice do nového chrupu se může vrátit do výchozího bodu jedním nešťastným střetem. Burns to věděl lépe než většina. Koneckonců, jeho série nepřerušených startů začala právě po zranění obličeje v roce 2013.
Brent Burns strávil víc než dekádu jako nejrozpoznatelnější silueta v NHL. Na kemp Colorada přišel jako někdo jiný, a jediné, co zůstalo stejné, je číslo 88 na dresu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka