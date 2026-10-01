Burgundy je barva podzimu 2026. Jak ji nosit, s čím kombinovat a kdy už je jí na jeden outfit moc

Proč je právě burgundy zase všude
Podzimní kolekce 2026 dávají výrazným barvám mnohem větší prostor, ale burgundy se mezi nimi drží trochu stranou od hlasitějších odstínů. Na přehlídkách se objevuje od temného oxblood přes merlot až po tóny připomínající zralé třešně a není omezená na jediný typ oblečení.
Vidět je na kabátech, šatech, úpletech, kožených doplňcích i botách. Miu Miu, Louis Vuitton a další značky ji používají jako plnohodnotnou součást podzimní palety, zatímco u kabelek se z ní stává alternativa k černé a hnědé. To je vlastně její největší síla. Burgundy může být hlavní barvou outfitu, ale nemusí se tak chovat.
Burgundy + šedá: nejjednodušší cesta k eleganci
Pokud chceš začít kombinací, která téměř odmítá vypadat špatně, dej vínovou k šedé. Teplý hluboký odstín získá vedle chladnější šedé přesně tolik prostoru, aby působil luxusně, ale ne příliš slavnostně.
Vínový svetr můžeš vzít k širokým šedým kalhotám a černým mokasínům. Burgundy midi sukně zase krásně funguje s měkkým světle šedým svetrem a tmavými kozačkami.
Pokud chceš outfit uhlazenější, drž se čistých materiálů. Pokud spíš městský, přidej k šedému kabátu vínovou koženou kabelku a nech barvu jen v jednom detailu.
Burgundy + světle modrá: překvapivě svěží dvojice
Světlá modrá umí těžkou vínovou odlehčit. Výborně funguje klasická modrá košile s burgundy kalhotami, ale stejně dobře můžeš zkombinovat světle modrý úplet s tmavou vínovou sukní.
Je to kombinace, která se hodí hlavně na začátek podzimu, kdy ještě nechceš vypadat, že ses barevně přestěhovala do listopadu. Modrá dodá světlo a burgundy hloubku. A pokud nechceš řešit barvu horního dílu, podobný efekt udělá obyčejný modrý denim.
Burgundy + camel: velmi podzimní, ale bez kostýmu listí
Camel a vínová mají podobnou teplotu, takže spolu působí přirozeně. Dlouhý camel kabát, vínová kabelka a hnědé boty jsou téměř bezpracná podzimní kombinace.
Stejně dobře funguje burgundy rolák pod velbloudím sakem nebo vínové kalhoty s béžovým kašmírovým svetrem. Jen bych hlídala odstíny, aby outfit nezmizel do jedné neurčité hnědočervené hmoty. Pomáhá přidat něco světlejšího, třeba krémovou košili, nebo naopak ostrý černý detail.
Burgundy + čokoládová: dvě tmavé barvy, které si nekonkurují
Čokoládová hnědá je letos další silná podzimní barva a s burgundy funguje překvapivě snadno. Obě jsou hluboké a teplé, ale jedna zůstává více hnědá a druhá červená, takže outfit nepůsobí ploše.
Vínový cardigan můžeš vzít k čokoládové kožené sukni nebo k hnědým kalhotám. Pokud chceš méně nápadnou verzi, zkus čokoládový outfit a pouze burgundy kabelku nebo boty. Je to ideální kombinace pro člověka, který má rád neutrální barvy, ale už nechce další sezonu přežít výhradně v béžové.
Burgundy + růžová: ženská bez přeslazení
Pudrová růžová vedle burgundy ztratí část své sladkosti a vínová zase změkne. Výsledek může být velmi elegantní, zejména pokud pracuješ s matnějšími materiály a jednoduchými střihy.
Zkus světle růžovou košili s vínovým sakem nebo burgundy sukni s tlumeným růžovým svetrem. U doplňků bych pak už nepřidávala další výraznou barvu a nechala outfit v této dvojici. Je to trochu nečekanější než burgundy s černou, ale stále dost bezpečné na pracovní den.
Burgundy + červená: ano, pokud chceš, aby outfit byl opravdu vidět
Červená a burgundy patří do stejné barevné rodiny, takže spolu mohou vytvořit velmi efektní tón v tónu kombinaci. Není to ale outfit, který se pokouší nenápadně splynout s kancelářskou zdí.
Temně vínové kalhoty s jasně červeným svetrem fungují právě díky rozdílu intenzity. Stejně tak červené boty nebo kabelka dokážou oživit kompletně burgundy look. Pokud kombinuješ dva červené tóny, nech střihy jednoduché. Barvy už mají dost vlastního názoru.
Kolik burgundy jeden outfit unese
Jedna výrazná vínová věc je téměř vždy snadná. Kabát, svetr, kalhoty nebo kabelka může fungovat jako jediný barevný bod a zbytek outfitu klidně zůstane neutrální.
Dvě burgundy položky také fungují, pokud nejsou nalepené těsně vedle sebe. Vínový svetr a kabelka nebo boty a pásek působí propojeně, aniž by celý look vypadal jako uniforma.
A potom je tu kompletní monochromatická vínová. Ta může být nádherná, ale potřebuje rozdílné textury a mírně odlišné odstíny. Vlněný kabát, jemný úplet, saténová sukně a kožené boty vytvoří hloubku, zatímco čtyři kusy stejného hladkého burgundy materiálu mohou působit spíš jako velmi důsledný firemní dress code vinařství.
Pokud si nejsi jistá, začni kabelkou
Burgundy má jednu mimořádně příjemnou vlastnost: v doplňcích se chová skoro jako neutrální barva. Kabelka nebo kozačky dokážou nahradit černou či hnědou v obrovském množství outfitů, ale celek najednou vypadá trochu zajímavěji.
Právě proto je to dobrá trendová barva i pro člověka, který nechce každou sezonu předělávat skříň. Jedna vínová kabelka může chodit s šedým kabátem, denimem, camel trenčkotem, čokoládovým svetrem i černými šaty.
A jestli tě burgundy nakonec pohltí úplně, pořád můžeš přidat kabát. Jen bych ho už nebrala současně s vínovým kloboukem, šálou, rukavicemi, kabelkou a punčochami. Každá velká láska potřebuje trochu prostoru.
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Zdroje: Vogue – The Top Fall 2026 Color Trends, From Royal Purple to Juicy Peach [1], Vogue – Merlot! Burnt Cherry! Oxblood! Burgundy Bags to Add to Your Handbag Collection [2], Who What Wear – The Biggest Shoe Colour Trends of Autumn 2026 [3].