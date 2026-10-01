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Burgundy je barva podzimu 2026. Jak ji nosit, s čím kombinovat a kdy už je jí na jeden outfit moc

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Není tak ostrá jako červená, není tak očekávatelná jako černá a s podzimem si rozumí bez jediného listu nalepeného na svetru. Burgundy se letos vrací na kabátech, botách, kabelkách i úpletech a má jednu velkou výhodu: dokáže fungovat jako barva i skoro jako neutrální základ.
Burgundy je barva podzimu 2026. Jak ji nosit, s čím kombinovat a kdy už je jí na jeden outfit moc

Burgundy je barva podzimu 2026. Jak ji nosit, s čím kombinovat a kdy už je jí na jeden outfit moc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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