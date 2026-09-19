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Buňka může spustit vlastní smrt a přesto přežít. Její potomky je pak až sedmkrát těžší zabít

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Apoptóza se často popisuje jako buněčná sebevražda bez návratu. Experimenty na tkáni larvy octomilky ale ukázaly zvláštní výjimku. Některé buňky po ozáření aktivují iniciační kaspázu, přesto neumřou a místo toho pomáhají obnovit tkáň. Ještě podivnější je, že jejich potomci jsou při dalším ozáření výrazně odolnější
Buňka může spustit vlastní smrt a přesto přežít. Její potomky je pak až sedmkrát těžší zabít

Buňka může spustit vlastní smrt a přesto přežít. Její potomky je pak až sedmkrát těžší zabít

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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