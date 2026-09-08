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Bulharský salát s kuřecím masem je tak dobrý, že jsem ho dělala celé léto – rychlý, lehký a přitom dokonale sytý. Ideální do krabičky

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Bulharský salát, podle receptu z Youtube kanálu Dnes Vaří Děda, je lehký, osvěžující a perfektní jako příloha k masu. Je šťavnatý a na první pohled ohromí svou barevností.
Bulharský salát s kuřecím masem je tak dobrý, že jsem ho dělala celé léto – rychlý, lehký a přitom dokonale sytý. Ideální do krabičky

Bulharský salát s kuřecím masem je tak dobrý, že jsem ho dělala celé léto – rychlý, lehký a přitom dokonale sytý. Ideální do krabičky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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