Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bulharský kouč dostal od novinářů potlesk, Plzeň nula bodů. Hrošovský přiznal, kdo za to může

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Doma, před deseti tisíci diváky a proti soupeři, který v Evropské lize ještě nikdy nevyhrál. Přesto plzeňská Viktoria podlehla Levski Sofia 1:2 a po třech kolech má pořád nula bodů. Kapitán Patrik Hrošovský po zápase nehledal výmluvy a ukázal přímo do vlastních řad.
Bulharský kouč dostal od novinářů potlesk, Plzeň nula bodů. Hrošovský přiznal, kdo za to může

Bulharský kouč dostal od novinářů potlesk, Plzeň nula bodů. Hrošovský přiznal, kdo za to může

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:45

Reklama
Další články z SportWin
Fenin před Clashem otevřeně o léčebně: Tři měsíce mi domluvili Baroš s Ujfalušim
Fenin před Clashem otevřeně o léčebně: Tři měsíce mi domluvili Baroš s Ujfalušim
Je nová trasa Tour namířená proti Pogačarovi? Ředitel závodu odmítá, co si všichni myslí
Je nová trasa Tour namířená proti Pogačarovi? Ředitel závodu odmítá, co si všichni myslí

Dva dlouhé souboje s časem, nejtěžší horská etapa v Pyrenejích a start ve Skotsku. Organizátoři Tour de...

Bruno Fernandes po debaklu v Comu kritizoval trenéry. Carrick mu velmi tvrdě odpověděl
Bruno Fernandes po debaklu v Comu kritizoval trenéry. Carrick mu velmi tvrdě odpověděl

Prohrát 1:4 s nováčkem Ligy mistrů je ostuda sama o sobě. V Manchesteru United se ale po středečním debaklu...

Jedna noc, dva zápasy, jeden pás. Procházka mohl dostat nejšílenější cestu k titulu
Jedna noc, dva zápasy, jeden pás. Procházka mohl dostat nejšílenější cestu k titulu

Šampion zraněný, divize bez vyzyvatele a UFC s nápadem, jaký v posledních letech nikdo neviděl. Podle...

Vémola chce za Muradova víc než Mach za něj. A rovnou dodal, kdo tu částku nezaplatí
Vémola chce za Muradova víc než Mach za něj. A rovnou dodal, kdo tu částku nezaplatí

Ještě před deseti dny tvrdil, že souboj s kamarádem nepřichází v úvahu. Teď Karlos Vémola řekl, za kolik by...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.