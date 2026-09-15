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Budíkovické hasičky jsou mistryněmi ČR. Po infarktovém začátku předvedly krasojízdu

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Velký důvod k oslavám mají nyní v místní části Třebíče, v Budíkovicích. Tamní hasičky z SDH přivezly z Mistrovství ČR v požárním sportu v Hradci Králové titul absolutních mistryň. Jak budíkovští hasiči prozradili na sociálních sítích, jejich cesta na vrchol přitom začala infarktově.
Budíkovické hasičky jsou mistryněmi ČR. Po infarktovém začátku předvedly krasojízdu

Budíkovické hasičky jsou mistryněmi ČR. Po infarktovém začátku předvedly krasojízdu

Zdroj: SDH Budíkovice, Město Třebíč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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