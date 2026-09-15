Budíkovické hasičky jsou mistryněmi ČR. Po infarktovém začátku předvedly krasojízduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Budíkovické hasičky jsou mistryněmi ČR. Po infarktovém začátku předvedly krasojízdu
Zaměstnanci pelhřimovské nemocnice si od 1. listopadu budou zvykat na nové vedení. Ředitelem se od tohoto...
Částku 240 tisíc korun dá jihlavský magistrát na měření hluku od dálnice v místní části Pávov. Zároveň v...
To, že nepozornost se nevyplácí, zjistil v pátek 11. září sedmapadesátiletý muž, který ve večerních...
Někteří žáci v Havlíčkově Brodě měli dnes netradiční zážitek. Na zastávce Žižkov II přijel v 9:00 speciální...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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