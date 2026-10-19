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Budík IKEA STENGRÖNSKA nabíjí mobil a hlídá vlhkost v ložnici. V Japonsku stojí v přepočtu necelých 700 korun

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Černá placka s velkým segmentovým displejem a fyzickými tlačítky působí jako stolní budík staré školy, přitom STENGRÖNSKA nahradí na nočním stolku čtyři zařízení. Nepotřebuje k tomu aplikaci ani Wi-Fi.
Budík IKEA STENGRÖNSKA nabíjí mobil a hlídá vlhkost v ložnici. V Japonsku stojí v přepočtu necelých 700 korun

Budík IKEA STENGRÖNSKA nabíjí mobil a hlídá vlhkost v ložnici. V Japonsku stojí v přepočtu necelých 700 korun

Zdroj: Foto: Maksym Kozlenko - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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