Budík IKEA STENGRÖNSKA nabíjí mobil a hlídá vlhkost v ložnici. V Japonsku stojí v přepočtu necelých 700 korun

Stačí položit telefon na horní plochu a na displeji naskočí ikona nabíjení. Cívka uvnitř má podle databáze Wireless Power Consortium certifikaci Qi 2.1.0 s profilem EPP a zvládne výkon až 15 W. Další zařízení se dá přes noc dobít kabelem z portu USB-C na zadní straně. Čelo budíku mezitím bez jediného stisknutí tlačítka ukazuje teplotu a vlhkost v místnosti. IKEA tyto údaje sama nabízí jako vodítko pro regulaci topení nebo ovládání zvlhčovače.
Co udělá budík, když na něj položíte věc bez podpory Qi
Buzení jde nastavit na tři nezávislé časy, takže pracovní dny a víkend můžou mít každý svůj alarm. Hlasitost má šest úrovní od tichého pípání po důrazné buzení. Odložené buzení (snooze) přidá devět minut spánku.
Nízké tělo o rozměrech 16 × 17 × 3,6 cm se ovládá fyzickými tlačítky. Displej i spodní LED osvětlení mají po třech úrovních jasu. Ztlumený displej v tmavé ložnici neoslňuje a spodní světlo poslouží jako orientační noční lampička.
Výrobce myslel i na chybné použití nabíjecí plochy. Když na ni položíte předmět, který Qi nepodporuje, budík rozbliká varovnou ikonu i spodní světla a upozorní tak na riziko zahřívání.
O kolik je dražší než ostatní budíky z nabídky IKEA
Na japonském e-shopu IKEA stojí STENGRÖNSKA 4 999 jenů, na čínském 199 juanů. Podle referenčních kurzů ECB vychází japonská cena v přepočtu zhruba na 688 Kč, tedy necelých 700 korun. Než IKEA ČR oznámí vlastní cenu, je to pro českého zákazníka jediné vodítko.
V japonské nabídce IKEA jde o nejdražší budík. Model KORTLINJE stojí 3 999 jenů, takže STENGRÖNSKA je o tisíc jenů, tedy o čtvrtinu dražší. NOLLNING se prodává za 1 999 jenů a nejjednodušší DEKAD za 899 jenů, což je necelá pětina ceny novinky.
S budíky za pár stovek se ale STENGRÖNSKA srovnává nevýhodně, protože její hlavní funkcí je nabíjení. Prémiová nabíjecí stanice Anker Prime stojí 229,99 dolaru, v přepočtu přes 5 500 Kč. To je zhruba osmkrát víc než japonská cena budíku od IKEA.
Co má STENGRÖNSKA navíc proti budíku Xiaomi a stanici Anker
Xiaomi Mi Smart Clock je v podstatě malý chytrý displej. Má deseticentimetrovou (čtyřpalcovou) obrazovku, Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant a Chromecast. Bezdrátové nabíjení ani čidla teploty a vlhkosti v jeho specifikacích nenajdete.
Anker Prime je postavený na nabíjecím výkonu. Telefonu dodá bezdrátově až 25 W a sluchátkům i Apple Watch po pěti wattech. Má aktivní chlazení a vlastní aplikaci, budík ani čidla teploty a vlhkosti ale nenabízí.
STENGRÖNSKA dává telefonu 15 W, tedy 60 % výkonu Ankeru. Telefon, který na budíku leží celou noc, ale do rána bez problému dobije. Ze všech tří zařízení je to jediné, které spojuje bezdrátové nabíjení, buzení a čidla teploty a vlhkosti.
Při výpadku proudu udrží baterie jen čas a nastavené budíky
Budík potřebuje trvalé napájení přes kabel USB-C. Dvě baterie AAA slouží jen jako záloha času a alarmů při výpadku. Displej, podsvícení, LED osvětlení ani nabíjecí cívku nenapájejí. Síťový adaptér podle produktové stránky v balení není, IKEA přikládá jen kabel. Pro využití zadního portu USB-C doporučuje adaptér s výkonem alespoň 30 W. Kdo takový doma nemá, musí k ceně budíku připočítat i jeho nákup.
Čidlo teploty má jednu slabinu, na kterou upozorňuje sama IKEA. Cívka se při bezdrátovém nabíjení zahřívá a může dočasně zkreslit údaj teploměru. O kolik stupňů, výrobce neuvádí, takže teplotu naměřenou s telefonem na budíku je třeba brát s rezervou. Nejpřesnější hodnotu ukáže budík ve chvíli, kdy na něm telefon neleží.
Český trh zatím čeká. IKEA ČR veřejně neoznámila cenu ani termín zahájení prodeje. V době psaní článku se STENGRÖNSKA neobjevuje na českém e-shopu ani v českém newsroomu IKEA.