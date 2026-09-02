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Budíček s estébákem u postele. Zátah na vedení Jazzové sekce, trest za ostrůvek svobody

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Dennívýzva
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OSOBNÍ SVĚDECTVÍ. Školní rok 1986/1987 začal pro moji rodinu dramaticky. Tehdy, před čtyřiceti lety, hned 2. září ráno nás krátce před šestou hodinou v naší klidné ulici probudil hluk brzd a parkujících aut, následovalo zběsilé zvonění, dupot po schodech a nakonec nechyběly ani kopance do dveří. Dovnitř vtrhli příslušníci StB, tři muži a jedna žena,
profimedia-0386408807

profimedia-0386408807

Zdroj: Festival Soundtrack a vernisáž výstavy Jazzová sekce v roce 2018 v Poděbradech. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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