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Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila Chorvatku

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Obrovský úspěch pro české karate vybojovala Amálie Haková z Budějovického Fight Clubu. Na mistrovství světa v polském Bielsko-Białé ovládla kategorii kumite žen do 21 let nad 68 kilogramů a získala zlatou medaili. Ve finále porazila chorvatskou reprezentantku Saru Tomičovou 7:4.
Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila Chorvatku

Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila Chorvatku

Zdroj: Český svaz Karate
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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