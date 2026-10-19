Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila Chorvatku

Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila ChorvatkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Budějovická karatistka Amálie Haková je mistryní světa. Ve finále porazila ChorvatkuZdroj: Český svaz Karate
Článek byl publikován 19.10.2026 11:18
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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