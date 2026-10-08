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Budějce monitorovaly pohyb cyklistů. Data využijí při plánování nových cyklostezek

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Kolik lidí v Českých Budějovicích využívá kolo a kudy nejčastěji projíždějí? Odpovědi má přinést říjnové sčítání cyklistické dopravy. Město sledovalo pohyb cyklistů na 33 stanovištích. Získaná data využije při plánování dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury.
Budějce monitorovaly pohyb cyklistů. Data využijí při plánování nových cyklostezek

Budějce monitorovaly pohyb cyklistů. Data využijí při plánování nových cyklostezek

Zdroj: České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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