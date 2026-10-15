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Bude změna času ze soboty 24. na neděli 25. října 2026 už poslední? EU má jasné argumenty

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Noc z 24. na 25. října 2026 bude o hodinu delší. Přestože Evropský parlament už v roce 2019 schválil konec střídání času, ručičky budeme posouvat dál. Vědci varují před zdravotními riziky, veřejnost je proti, přesto EU uvízla v mrtvém bodě.
Bude změna času ze soboty 24. na neděli 25. října 2026 už poslední? EU má jasné argumenty

Bude změna času ze soboty 24. na neděli 25. října 2026 už poslední? EU má jasné argumenty

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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